EQS Stimmrechtsmitteilung: Nexum Group AG

Nexum Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



24.11.2026 / 10:26 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Nexum Group AG Straße, Hausnr.: Perusastrasse 7 PLZ: 80333 Ort: München

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299003LVPXHGHTWP936

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Philipp von Erffa

Geburtsdatum: 30.08.1990

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

First Capital AG, München; PvE Holding GmbH, München



5. Datum der Schwellenberührung: 23.11.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 38,204 % 0 % 38,204 % 100000000 letzte Mitteilung 64,00 % 0 % 64,00 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A41YGA6 1500000 36704000 1,5 % 36,704 % Summe 38204000 38,204 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % % Summe %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % % Summe %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Philipp von Erffa % % % First Capital AG 31,714 % % 31,714 % Philipp von Erffa % % % PvE Holding GmbH 4,990 % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Der Mitteilungspflichtige Phillipp von Erffa beherrscht sowohl die PvE Holding GmbH als auch die First Capital AG. Die PvE Holding GmbH und die First Capital AG sind zwei rechtlich selbstständige und voneinander unabhängige Unternehmen.

Datum

23.11.2026





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