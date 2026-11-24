Hamburg (ots) -93 von 100 Punkten im diind-Prüfverfahren: Familienunternehmen aus Altena überzeugt mit Digitalisierung, KI-Einsatz, modularen Bauverfahren und messbarem WachstumDas Deutsche Innovationsinstitut diind hat die DIMAXBAU GmbH mit dem Siegel "Business Innovator" ausgezeichnet. Mit 93 von 100 Punkten und der Bewertung "Ausgezeichnet" überzeugte das familiengeführte Bauunternehmen aus dem Märkischen Kreis im mehrstufigen Prüfverfahren. Besonders positiv bewertet wurden die Digitalisierung der Unternehmensprozesse, der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI), modulare Bauverfahren und die messbare Unternehmensentwicklung. Damit würdigt das Institut den Wandel vom Rohbauspezialisten zum digital aufgestellten Komplettanbieter für Hochbau, Tiefbau und Spezialtiefbau.Warum wurde DIMAXBAU als "Business Innovator" ausgezeichnet?Das diind bewertet Unternehmen anhand von fünf Dimensionen: digitaler Außenauftritt und Innovationskommunikation, Innovationsstrategie und Technologieeinsatz, messbare Innovationserfolge, Innovationskultur und Mitarbeiterentwicklung sowie Marktpositionierung und Ökosystem.DIMAXBAU erzielte folgende Ergebnisse:- Digitaler Außenauftritt und Innovationskommunikation: 19 von 20 Punkten- Innovationsstrategie und Technologieeinsatz: 24 von 25 Punkten- Messbare Innovationserfolge: 19 von 20 Punkten- Innovationskultur und Mitarbeiterentwicklung: 18 von 20 Punkten- Marktpositionierung und Ökosystem: 13 von 15 PunktenBesonders überzeugten die Innovationsstrategie und der Technologieeinsatz. Der Prüfbericht hebt hervor, dass DIMAXBAU technologische Entwicklungen systematisch in den Betriebsalltag integriert und Wachstum mit digitaler Transformation und einer werteorientierten Unternehmenskultur verbindet.Wie digital arbeitet ein modernes Bauunternehmen heute?Durch die Einführung einer Bau-ERP-Software hat DIMAXBAU bereits rund 80 Prozent seiner Unternehmensprozesse digitalisiert. Für 2026 ist die vollständige Digitalisierung des Lagersystems mit digitalen Just-in-Time-Prozessen vorgesehen. Auf den Baustellen unterstützen Drohnen und digitale Vermessung die Projektplanung und -durchführung.Die Digitalisierung ist fester Bestandteil der Unternehmensstrategie. Sie ermöglicht effizientere Abläufe, mehr Transparenz und schafft die Grundlage für weiteres Wachstum.Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz bei DIMAXBAU?Das diind bewertet besonders den reflektierten KI-Einsatz positiv. DIMAXBAU nutzt die Technologie zur Prozessoptimierung, Auswertung betrieblicher Abläufe, Verbesserung der Dokumentation und Unterstützung unternehmerischer Entscheidungen.Dabei gilt: KI soll Menschen entlasten und produktiver machen, nicht ersetzen. Geschäftsführer Dieter Sanygin sieht darin einen wichtigen Produktivitätshebel für die Zukunft des Bauwesens.Wie innovativ sind die Bauverfahren von DIMAXBAU?Bereits 2019 führte DIMAXBAU modulare Rohbausysteme ein, mit denen sich der Rohbau eines Einfamilienhauses innerhalb von drei bis vier Wochen realisieren lässt.Der modulare Massivbau mit vorgefertigten Ziegelwänden erweitert diesen Ansatz. Ein strukturiertes Baukastensystem ermöglicht eine effizientere und stärker standardisierte Bauweise. So verbindet DIMAXBAU handwerkliche Kompetenz mit technischer Weiterentwicklung und optimierten Prozessen.Welche messbaren Erfolge belegen die Innovationskraft?Seit dem Einstieg in die Mobilfunk-Infrastruktur im Jahr 2020 hat DIMAXBAU 700 Fundamente für 5G-Masten errichtet. Bis 2030 wird eine Verdopplung erwartet.Auch im Spezialtiefbau entwickelt sich die Nachfrage dynamisch: Seit Anfang 2025 verzeichnete das Unternehmen mehr als 400 qualifizierte Projektanfragen, insbesondere aufgrund seiner starken Online-Sichtbarkeit. Der Umsatz stieg von 167.000 Euro im Gründungsjahr 2016 auf 7,2 Millionen Euro im Jahr 2025. Allein gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Umsatzwachstum von rund 50 Prozent. Mittlerweile beschäftigt DIMAXBAU 34 Mitarbeitende.Zu den externen Anerkennungen zählen wiederholte Aufnahmen in die FT1000-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. 2026 folgte die Auszeichnung als "Top-Innovator" beim Deutschen Mittelstands-Summit. Weitere Siegel wie "Arbeitgeber der Zukunft", "Fairness First" und "Top Service" erhielt das Unternehmen 2024.FOCUS BUSINESS veröffentlichte am 1. Oktober 2026 das Ranking "FOCUS Wachstumschampion 2027". Für DIMAXBAU ist es die fünfte Auszeichnung nach den Jahrgängen 2022, 2023, 2024 und 2025.Was macht die Innovationskultur bei DIMAXBAU aus?Der Prüfbericht würdigt auch die familiär geprägte und wertschätzende Unternehmenskultur. Solidarität, Respekt, Bescheidenheit und Verlässlichkeit prägen das Miteinander. Vielfalt, generationsübergreifender Austausch, Teamarbeit und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten werden gezielt gefördert.Zur Mitarbeiterfürsorge gehört eine betriebliche Krankenversicherung für alle Beschäftigten - ohne Gesundheitsprüfung und Wartezeiten. Auch gesellschaftliches Engagement ist Teil des Selbstverständnisses: DIMAXBAU ist Partner der Johanniter und Mitglied eines Netzwerks mit mehr als 1.600 regional engagierten Unternehmen.Wie positioniert sich DIMAXBAU im nationalen und internationalen Markt?Aus einem auf den Rohbau von Einfamilienhäusern spezialisierten Unternehmen ist ein bundesweit tätiger Komplettanbieter für Hochbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, Freileitungsbau und Baumaschinenlogistik geworden.Ein strategischer Meilenstein ist ein fünfjähriger Rahmenvertrag mit einem namhaften Infrastrukturpartner für Mast- und Infrastrukturaufbau im Telekommunikationsbereich. Er unterstreicht die Kompetenz von DIMAXBAU bei komplexen Infrastrukturprojekten.Zugleich baut das Unternehmen internationale Kontakte und Partnerschaften aus. Dazu zählen die Teilnahme am EuroMinds-Wirtschaftsgipfel in Hamburg, eine China-Delegationsreise im Rahmen einer europäischen Wirtschaftsdelegation sowie die Positionierung auf einem Forum des Golfkooperationsrats.Mit der Strategie "Dimax Bau Vision 2030" verfolgt das Unternehmen das Ziel, sich als digitalisiertes und international vernetztes Bauunternehmen weiterzuentwickeln. Geplant ist zudem der Aufbau einer eigenen Immobiliensparte.Was bedeutet die Auszeichnung für die Zukunft des Unternehmens?"Wir haben als kleines Rohbauunternehmen angefangen und uns Schritt für Schritt neue Geschäftsfelder erschlossen - vom 5G-Mastfundament bis zum Spezialtiefbau. Möglich war das, weil wir früh in Technik, digitale Prozesse und unser Team investiert haben. Dass das Deutsche Innovationsinstitut uns mit 93 von 100 Punkten als 'Business Innovator' bewertet, ist eine besondere Anerkennung unserer bisherigen Entwicklung. Gleichzeitig spornt es uns an, unseren Weg bei Digitalisierung, KI und internationaler Skalierung konsequent weiterzugehen", sagt Dieter Sanygin, Geschäftsführer der DIMAXBAU GmbH.Mit der Auszeichnung bestätigt das diind die Innovationskraft von DIMAXBAU in fünf Bewertungsbereichen. Das Siegel "Business Innovator" ist bis November 2027 gültig.Über die DIMAXBAU GmbHDie DIMAXBAU GmbH ist ein familiengeführtes Bauunternehmen mit Sitz in Altena, Nordrhein-Westfalen. 2016 von Jörg und Dieter Sanygin gegründet, ist das Unternehmen heute in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, Freileitungsbau und Baumaschinenlogistik tätig. DIMAXBAU betreut Bau- und Infrastrukturprojekte in Nordrhein-Westfalen und bundesweit. Geschäftsführer ist Dieter Sanygin.Weitere Informationen unter: www.dimaxbau.deÜber das Deutsche Innovationsinstitut (diind)Das Deutsche Innovationsinstitut diind unterstützt Unternehmen dabei, nachhaltige und digitale Innovationen voranzutreiben. Es analysiert Unternehmen und zeichnet herausragende Leistungen unter anderem mit den Siegeln Business Innovator, Arbeitgeber der Zukunft und KI Innovator aus. Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung des KI-Einsatzes durch Schulungen, Workshops und Trendstudien. Mit dem German Fitness Award überträgt das diind seinen Anspruch erstmals auf eine einzelne Branche.Weitere Informationen unter: www.diind.dePressekontakt:Deutsches Innovationsinstitut (diind)E-Mail: peterburs@diind.de | kirchner@diind.deWeb: www.diind.deOriginal-Content von: diind - Deutsches Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181509/6396753