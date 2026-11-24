Berlin (ots) -Ob durch Netzstörung, Extremwetter oder die Beschädigung von Kabeln bei Erdarbeiten: Stromausfälle können jederzeit auftreten. Beschäftigte müssen sofort wissen, wie sie sich im Ernstfall im Betrieb richtig verhalten. Ein Aushang in der aktuellen Arbeit & Gesundheit zeigt auf einen Blick, worauf es ankommt."Die Beschäftigten haben nicht die Zeit, sich lange Handlungsanleitungen durchzulesen. Wirksamer sind knappe, aber präzise Verhaltensregeln", sagt Andreas Preißinger, Aufsichtsperson bei der Berufsgenossenschaft. Beschäftigte sollten bei einem Stromausfall zunächst Ruhe bewahren, laufende Arbeiten sicher beenden und Maschinen und Geräte nach Möglichkeit ausschalten - beispielsweise, indem sie den Netzstecker ziehen. Im Anschluss sollten sie das Gebäude verlassen und die vorgesehene Sammelstelle aufsuchen. Menschen mit Hilfebedarf benötigen dabei mitunter die Unterstützung durch Sicherheitsbeauftragte und andere Beschäftigte. Anweisungen und Informationen der Verantwortlichen sind stets zu beachten.Gebäude verlassen und Freigabe abwartenBeim Verlassen des Arbeitsplatzes ist besondere Vorsicht geboten, da bei einem Stromausfall häufig nur die Notbeleuchtung funktioniert. Beschäftigte sollten deshalb auf Hindernisse und Stolperstellen achten, Gefahrenbereiche meiden und bei Bedarf Taschenlampen oder die Taschenlampenfunktion ihres Mobiltelefons nutzen.Die Kontrolle von Maschinen und elektrischen Anlagen gehört in die Hände von Fachleuten. "Erst nach Abschluss der Inspektion und Freigabe durch speziell ausgebildete Wartungsteams kann die Arbeit nach einem Stromausfall wieder gefahrlos aufgenommen werden", erklärt Preißinger.Mit diesem und weiteren Themen befasst sich die neue Ausgabe von Arbeit & Gesundheit.Über Arbeit & GesundheitArbeit & Gesundheit - Das Magazin für Sicherheitsbeauftragte bietet speziell auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnittene Informationen und nützliche Tipps für den Arbeitsalltag. Berufsgenossenschaften und Unfallkassen verschicken die Zeitschrift kostenfrei an die bei ihnen versicherten Unternehmen. Die Arbeit & Gesundheit gehört zu den auflagenstärksten Präventionszeitschriften der gesetzlichen Unfallversicherung und erscheint sechsmal im Jahr. Drei Beiträge jeder Ausgabe sind auch in Leichte Sprache übertragen und über die Website abrufbar.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: DGUV Zeitschriften, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100882/6396752