Soeben wurde der ifo-Index (ifo-Geschäftsklimaindex) für den Monat November veröffentlicht. Er gilt als das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Der Gesamtindex liegt bei 90,6 Punkten (erwartet 90,5 / Vormonat 90,1). Geschäftserwartungen: 91,6 (erwartet 92 / Vormonat 91,6). Aktuelle Lageeinschätzung: 89,4 (erwartet 89,2 / Vormonat 88,8). Das ifo-Institut schreibt aktuell: Die Unternehmen zeigten sich zufriedener mit den laufenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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