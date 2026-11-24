Düsseldorf (ots) -- "Trendmonitor Deutschland" von Nordlight Research analysiert Akzeptanz, Nutzung und Perspektiven von Automatisierung und KI im Kundenservice von DienstleistungsunternehmenUnternehmen setzen im Kundenservice zunehmend auf automatisierte und KI-gestützte Lösungen wie Chatbots, Voicebots, E-Mail-Assistenten und Self-Service-Angebote. Die Kunden selbst zeigen sich davon aber nur wenig begeistert. Im Gegenteil: 52 Prozent der bisherigen Nutzer beurteilen ihre Erfahrungen mit automatisierten und KI-gestützten Services als mittelmäßig oder schlecht und nur 16 Prozent als ausgezeichnet oder sehr gut. Im direkten Vergleich zum menschlichen Kundenservice erleben 61 Prozent automatisierte Kundenservices als schlechter und nur 10 Prozent als besser.Für die große Mehrheit der Kunden (82 Prozent) bleibt der menschliche Servicekontakt auch in Zukunft wichtig. Demgegenüber ist es nur knapp jedem Vierten (24 Prozent) wichtig, auch automatisierte, KI-gestützte Kundenservices der Unternehmen nutzen zu können. Begeisterung dafür zeigen nur 18 Prozent.Dies zeigt der aktuelle "Trendmonitor Deutschland" des Marktforschungsinstituts Nordlight Research zum Thema "KI und Automatisierung im Kundenservice - Potenziale, Risiken und Perspektiven". Über 1.000 Bundesbürger ab 16 Jahren aus deutschen Haushalten mit Internetzugang wurden ausführlich zu ihren Nutzungserfahrungen und Einstellungen zur Automatisierung und KI im Kundenservice befragt. Für Versicherer, Finanzinstitute, Telekommunikationsanbieter und Energieversorger wurden die Kundenerfahrungen vertiefend analysiert und die Kundenakzeptanz nach einzelnen Servicefeldern differenziert."Unternehmen sind gut beraten, den Einsatz von Automatisierung und KI im Kundenservice sorgfältig zu prüfen, zu verbessern und ausgewogen zu gestalten", sagt Thomas Donath, Geschäftsführer bei Nordlight Research. "Andernfalls riskieren sie einen Verlust an Sympathie und Vertrauen und damit eine signifikante Schwächung wertvoller Kundenbindungen."Einsatz von Automatisierung und KI im Kundenservice beeinflusst die Kundenbeziehungen und das UnternehmensimageDie Bedenken der Kunden zeigensich auch auf der Beziehungsebene: 64 Prozent sagen ausdrücklich, dass ihnen der Kontakt zu Unternehmen durch den Einsatz von Automatisierung und KI im Kundenservice "zu unpersönlich" wird. Für 45 Prozent wirken Unternehmen dadurch deutlich "weniger sympathisch" und 36 Prozent fühlen sich davon in stärkerem Maße "verunsichert".Nur 22 Prozent sehen KI im Kundenservice als "vertrauenswürdiges" Instrument an. 81 Prozent bezweifeln mehr oder weniger stark, dass KI ihre persönlichen Kundenanliegen überhaupt ausreichend "gut verstehen" kann.68 Prozent der Kunden sehen den Hauptgrund für die zunehmende Automatisierung und den Einsatz von KI im Kundenservice im Kosteneinsparungsinteresse der Unternehmen - und deutlich seltener im Kundeninteresse. Lediglich 24 Prozent erwarten eine bessere Servicequalität, 27 Prozent eine stärkere Kundenorientierung.Skepsis dominiert die Kundenwahrnehmung - weitgehend unabhängig von Alter, Geschlecht, Branche oder bisheriger NutzungKurz: Trotz durchaus wahrgenommener Vorteile wie Schnelligkeit oder Verfügbarkeit ist der Blick der Kunden auf den Einsatz von Automatisierung und KI im Kundenservice überwiegend skeptisch. Dieser Gesamtbefund zeigt sich weitgehend generationen- und geschlechterübergreifend, über verschiedene Branchen hinweg und auch weitgehend unabhängig davon, ob die Kunden selbst bereits automatisierte, KI-gestützte Services genutzt haben oder nicht.Unterschiede zeigen sich lediglich im Ausmaß der Skepsis: So äußern sich Frauen und die Generation 50+ zu verschiedenen Aspekten des Einsatzes von Automatisierung beispielsweise noch kritischer als die in der Regel technikaffineren Männer und jüngeren Befragten.In der Praxis kommt es auf die Gesamtqualität des Kundenservice und auf den Einsatzkontext von Automatisierung und KI anTrotz überwiegend negativer Nutzungserfahrungen und grundsätzlicher Bedenken stehen die Kunden dem Einsatz von KI und Automatisierung im Kundenservice nicht völlig ablehnend gegenüber: 58 Prozent befürworten es, wenn KI einfache Standardanliegen übernimmt, damit sich das menschliche Servicepersonal stärker um komplexe und individuelle Kundenanliegen kümmern kann. Nur 13 Prozent lehnen dies grundsätzlich ab.Ausgewogene, transparente und funktional ausgereifte Automatisierungen und KI-Anwendungen, die zu einer besseren Gesamtqualität des Kundenservice beitragen, stoßen bei den Kunden nur selten auf Ablehnung.Zu den Servicefeldern in typischen Dienstleistungsbranchen, in denen Kunden den Einsatz von Automatisierung und KI stärker akzeptieren oder teils sogar bevorzugen, zählen beispielsweise die Vereinbarung von Terminen (56 Prozent) und die Änderung persönlicher Daten (53 Prozent).Einen persönlichen Kundenservice bevorzugen Kunden hingegen sehr deutlich bei Beschwerden (76 Prozent), bei Fragen zu Rechnungen (70 Prozent) und bei Vertragsabschlüssen und Kündigungen (67 Prozent)."Unternehmen sollten genau prüfen, in welchen Servicefeldern KI-gestützte Automatisierungen akzeptiert werden und positive Kundenerfahrungen ermöglichen - und wo sie eher abgelehnt werden oder sich nachteilig auswirken", sagt Verena Hallmann, Studienleiterin bei Nordlight Research. "Zugleich bleibt für die große Mehrheit der Kunden wichtig, bei Bedarf jederzeit auch mit einem menschlichen Servicekontakt sprechen zu können."Fazit und AusblickDer zunehmende Einsatz von Automatisierung und KI im Kundenservice ist eine Gratwanderung und greift tief in bestehende Beziehungen von Unternehmen und ihren Kunden ein. Die Kunden selbst sehen diese Entwicklung, die erst am Anfang steht, überwiegend kritisch. Die bisher überwiegend mäßigen bis schlechten Kundenerfahrungen bestätigen diese Skepsis.Damit sich das ändert und Unternehmen ihre Servicequalität weiterentwickeln können, bedarf es sowohl überzeugenderer technikgestützter Serviceleistungen als auch der Verbesserung der menschlichen Servicequalität. Beides wirkt zusammen. Zugleich lohnt es sich für Unternehmen, primär technologiegetriebene Kundenbeziehungsmodelle in ihren Wirkungen auf die Kundenbindung und das Unternehmensimage noch besser zu verstehen und zu überprüfen.Weitere StudieninformationenDer vollständige Studienreport "KI und Automatisierung im Kundenservice - Potenziale, Risiken und Perspektiven" mit umfangreichen weiteren Ergebnissen, Differenzierungen und Detailanalysen kann über Nordlight Research bezogen werden (kostenpflichtig). Speziell für Versicherer, Finanzinstitute, Telekommunikationsanbieter und Energieversorger liegen eigenständige Branchenreports vor.www.nordlight-research.com - www.trendmonitor-deutschland.deAnsprechpartnerin für Rückfragen:Verena HallmannResearch AnalystNordlight Research GmbHElb 2140721 HildenTelefon: +49 2103 258 19-0E-Mail: verena.hallmann@nordlight-research.comwww.nordlight-research.comPressekontaktKommunikations- und PressebüroAnsgar MetzHaselbergstraße 1950931 KölnTelefon: +49 177 295 38 00E-Mail: ansgar.metz@email.deOriginal-Content von: Nordlight Research GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68494/6396791