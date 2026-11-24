DJ Ifo-Geschäftsklima steigt im November

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im November aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 90,6 (Vormonat revidiert: 90,1; vorläufig: 90,2) Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 90,5 Punkte erwartet. "Die Erholung der deutschen Wirtschaft kommt voran, es fehlt jedoch an Breite", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Der Ifo-Index ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer und gilt als zuverlässiger Indikator für die Entwicklung der nächsten sechs Monate.

Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage der befragten Unternehmen kletterte im November auf 89,4 (88,8) Punkte. Die Prognose lautete hier auf 89,3. Der Index für die Geschäftserwartungen stieg auf 91,9 (revidiert: 91,5; vorläufig: 91,6) Zähler - Volkswirte hatten einen Rückgang auf 91,5 Punkte erwartet.

Im Verarbeitenden Gewerbe erhielt der Index nach sechs Anstiegen in Folge einen Dämpfer. Die Erwartungen kippten wieder in den negativen Bereich. Die Einschätzung der aktuellen Lage blieb nahezu unverändert. Positive und negative Einschätzungen halten sich hier annähernd die Waage. Insbesondere die Hersteller von Konsumgütern berichteten von einer schlechteren Stimmung.

Im Dienstleistungssektor verbesserte sich das Geschäftsklima. Die Unternehmen waren zufriedener mit der aktuellen Geschäftslage. Auch die Erwartungen konnten deutlich zulegen. In der Logistik setzte sich die Erholung fort.

Im Handel stieg der Indikator. Die Erwartungen hellten sich auf, die aktuelle Lage bewerteten die Händler ebenfalls etwas positiver. Im Einzelhandel stieg der Indikator, im Großhandel sank er.

Im Bauhauptgewerbe sank der Index leicht. Dies war auf eine weniger gute Einschätzung der aktuellen Lage zurückzuführen. Die Erwartungen fielen hingegen weniger skeptisch aus.

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November 24, 2026 04:17 ET (09:17 GMT)

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