Berlin (ots) -Vier Jahre ChatGPT: 81 Prozent der Bürger:innen nutzen generative Künstliche Intelligenz. Nutzung wächst am stärksten bei Menschen ab 65. Trotz Datenschutzbedenken gibt fast jede:r dritte KI-Nutzende persönliche Informationen preis. Große Mehrheit befürwortet unabhängige Prüfungen.Vier Jahre nach dem Start von ChatGPT nutzen 81 Prozent der Bundesbürger:innen generative Künstliche Intelligenz (KI), wie ChatGPT, Google Gemini oder Microsoft Copilot - vor einem Jahr waren es 65 Prozent, vor zwei Jahren 53 Prozent. Zugleich wächst die Sorge über die Risiken der Technologie. 90 Prozent der Bundesbürger:innen sehen in KI Risiken, die sich derzeit nicht abschätzen lassen. Das ist ein Ergebnis der aktuellen TÜV KI-Studie 2026, für die das Meinungsforschungsinstitut forsa 1.009 Personen ab 16 Jahren befragt hat.Besonders stark steigt die Nutzung in der älteren Generation: Inzwischen verwenden 61 Prozent der Menschen ab 65 Jahren KI-Anwendungen (2025: 35 Prozent) und 81 Prozent der 50- bis 64-Jährigen (2025: 63 Prozent). "KI ist längst kein Thema mehr nur für Technikbegeisterte", sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. "Die Anwendungen sind so einfach zugänglich, dass Menschen aller Altersgruppen sie für sich entdecken. Das ist eine große Chance. Wir stehen aber erst am Anfang der Entwicklung. Entscheidend wird sein, welchen Nutzen die Menschen aus KI ziehen und wie selbstbestimmt sie damit umgehen können."Nutzung hoch, Abhängigkeit geringAuch die Nutzungsintensität ist hoch.Unter den KI-Nutzenden verwendet knapp ein Drittel (32 Prozent) die Technologie mindestens einmal täglich, 25 Prozent sogar mehrmals täglich. Zwei von drei Nutzenden (66 Prozent) greifen täglich oder mehrmals pro Woche auf KI zurück. Besonders intensiv ist die Nutzung bei den 30- bis 49-Jährigen: 44 Prozent von ihnen nutzen KI täglich. Ab 50 Jahren sinkt der Anteil derjenigen, die generative KI täglich nutzen: Bei den 50- bis 64-Jährigen sind es 27 Prozent, bei den Menschen ab 65 Jahren 18 Prozent.Wie sehr KI für manche schon zum Alltag gehört, zeigt sich auch beim Gedanken an einen Verzicht. Jedem fünften KI-Nutzenden (20 Prozent) würde es schwerfallen, ohne KI auszukommen. Vier von fünf (79 Prozent) fiele das eher oder sehr leicht. Gut jede:r Dritte (34 Prozent) betrachtet die Technologie auch als Konkurrenten, der menschliche Tätigkeiten übernehmen könnte. Für jede:n Zehnte:n (10 Prozent) ist KI ein Gesprächspartner für den persönlichen Austausch.ChatGPT bleibt führend, KI-Nutzung wird vielfältigerDer Markt für KI-Anwendungen wird vielfältiger, doch US-Anbieter dominieren weiterhin. Unter den fünf meistgenutzten Anwendungen ist mit DeepL auch ein Angebot aus Deutschland vertreten. ChatGPT bleibt mit 76 Prozent unter den KI-Nutzenden führend, im Vergleich zum Jahr 2025 ein Rückgang um 9 Prozentpunkte. Deutlich aufgeholt hat Google Gemini, dessen Nutzungsanteil ist von 33 auf 60 Prozent gestiegen. Auch Claude von Anthropic legt zu und erreicht inzwischen 22 Prozent (2025: 3 Prozent). Fast die Hälfte derjenigen, die KI nutzen (47 Prozent), wählt die Anwendung regelmäßig oder gelegentlich gezielt für die jeweilige Aufgabe aus.Fast jede:r vierte KI-Nutzende (23 Prozent) unterhält sich bereits mit der KI im Sprachdialog, stellt also mündlich Fragen und erhält gesprochene Antworten. Noch verbreiteter ist die Diktierfunktion: Gut ein Drittel (38 Prozent) spricht seine Fragen oder Anweisungen ein und lässt sie in Text umwandeln. Die klassische Texteingabe bleibt jedoch mit Abstand die wichtigste Form der Interaktion: 98 Prozent der KI-Nutzenden greifen häufig oder gelegentlich zur Tastatur. KI wird dabei vor allem privat genutzt: 38 Prozent verwenden die Anwendungen ausschließlich privat, 37 Prozent sowohl privat als auch beruflich. Nur 6 Prozent nutzen KI ausschließlich für berufliche Zwecke.Trotz Datenschutzbedenken: Fast jeder dritte KI-Nutzer teilt persönliche DatenDer zunehmende KI-Einsatz wirft auch Fragen zum Schutz persönlicher Informationen auf: 85 Prozent der Bundesbürger:innen haben sehr große oder eher große Bedenken, persönliche Daten für KI-Anwendungen zugänglich zu machen. Gleichzeitig hat fast jede:r dritte KI-Nutzende (30 Prozent) bereits persönliche oder vertrauliche Informationen über sich selbst oder andere Personen mit einer KI geteilt. Am häufigsten teilten sie Informationen über Beruf, Ausbildung oder Studium (65 Prozent). Es folgen Gesundheitsdaten (57 Prozent) und Angaben zu persönlichen Beziehungen oder intimen Themen (40 Prozent). Allerdings beeinflussen die Datenschutzbedenken das Nutzungsverhalten. 61 Prozent der KI-Nutzenden haben aus Sorge um ihre persönlichen Daten bewusst auf eine KI-Anwendung oder bestimmte Funktionen verzichtet."KI wird für viele Menschen zu mehr als einer Suchmaschine. Sie lassen Dokumente auswerten, laden Fotos hoch oder holen sich Rat bei persönlichen Fragen", sagt Bühler. "Damit geben sie den Anwendungen teilweise sehr private Informationen preis. Die Nutzer müssen wissen, was mit diesen Daten passiert. Die Anbieter sind in der Pflicht, offen und verständlich darüber zu informieren und für einen wirksamen Schutz zu sorgen."Cyberangriffe und Kontrollverlust bereiten große SorgenDie Sorgen der Bevölkerung gehen über den Datenschutz hinaus. Neun von zehn Bundesbürger:innen (90 Prozent) stimmen der Aussage zu, dass von Künstlicher Intelligenz derzeit nicht abschätzbare Risiken ausgehen. Im Vorjahr waren es noch 79 Prozent.Bei den konkreten Gefahren durch besonders leistungsfähige KI-Modelle stehen Cyberangriffe an erster Stelle: 92 Prozent haben große oder eher große Sorgen, dass Cyberangriffe durch KI stark zunehmen könnten. 88 Prozent befürchten, dass wenige KI-Anbieter zu großen Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft erhalten. Und 81 Prozent sorgen sich, dass sich KI-Systeme künftig der Kontrolle durch den Menschen entziehen könnten. Bühler: "Die Sicherheitsfrage geht inzwischen weit über falsche Antworten oder den Schutz persönlicher Daten hinaus. Leistungsfähige KI kann auch Kriminellen helfen, Menschen gezielter zu täuschen und Cyberangriffe zu automatisieren. Hinzu kommt die Frage, wie wir die Kontrolle über immer leistungsfähigere Systeme behalten. Diese Risiken lassen sich nicht allein durch einen vorsichtigen Umgang mit KI beherrschen. Dafür braucht es wirksame technische Schutzmaßnahmen und klare Sicherheitsanforderungen."Große Mehrheit fordert unabhängige KI-PrüfungenVon der Politik erwartet die Bevölkerung mehr Engagement für die KI-Sicherheit. Bei besonders leistungsfähigen KI-Modellen halten 88 Prozent eine stärkere Kontrolle der europäischen Sicherheitsregeln für wichtig. Ebenso viele befürworten gemeinsame Standards für KI mit Staaten außerhalb der EU. 87 Prozent sprechen sich für eine Stärkung des deutschen KI-Sicherheitsinstituts aus. Darüber hinaus setzen sich 83 Prozent dafür ein, auch die USA und China in internationale Sicherheitsabkommen einzubeziehen.Groß ist auch die Zustimmung zu konkreten Sicherheitsmaßnahmen. 95 Prozent halten eine Meldepflicht für schwere KI-Sicherheitsvorfälle für wichtig. 94 Prozent der Bundesbürger:innen befürworten verpflichtende unabhängige Prüfungen risikoreicher KI-Systeme vor ihrem Einsatz. 94 Prozent halten klare Haftungs- und Entschädigungsregeln bei Schäden durch KI für wichtig. Und 91 Prozent sprechen sich für erneute Prüfungen nach wesentlichen Änderungen oder Updates aus.Wem trauen die Menschen solche Prüfungen zu? Das größte Vertrauen genießen unabhängige Prüforganisationen: 55 Prozent der Befragten trauen ihnen am ehesten zu, die Sicherheit von KI-Systemen zuverlässig zu überprüfen. Den Herstellern selbst trauen dagegen nur 6 Prozent eine zuverlässige Sicherheitsprüfung zu."Bei risikoreicher KI reichen die Sicherheitsversprechen der Hersteller nicht aus. Wir müssen unabhängig feststellen können, ob ein System die erforderlichen Sicherheitsstandards erfüllt", sagt Bühler. "Was bei Autos, Aufzügen oder Medizinprodukten selbstverständlich ist, muss auch für risikoreiche KI gelten: Vertrauen braucht unabhängige Kontrolle. Eine KI, die heute sicher ist, muss es morgen nicht mehr sein. Wenn sich ihre Fähigkeiten wesentlich verändern, muss auch ihre Sicherheit neu bewertet werden. Nur so schaffen wir die Grundlage für einen breiten und verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz."Der TÜV-Verband fordert verbindliche Sicherheitsstandards, risikogerechte unabhängige Prüfungen und eine wirksame staatliche Aufsicht. Mit den neuen TÜV-KI-Zertifizierungen entwickeln die TÜV-Organisationen ein gemeinsames Angebot, um Qualität und Sicherheit von KI-Systemen unabhängig nachzuweisen. Vorgestellt werden die neuen Zertifizierungen am 26. November 2026 auf der AICon des TÜV-Verbands im Forum Digitale Technologien.Methodik-Hinweis: Grundlage der Angaben ist eine repräsentative Forsa-Befragung im Auftrag des TÜV-Verbands unter 1.009 Personen ab 16 Jahren. Die Umfrage wurde vom 27. Oktober bis 6. November 2026 durchgeführt.Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Falk SoukupReferent Presse und digitale KommunikationTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-325, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6396799