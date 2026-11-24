Ulm (ots) -- Weltmarktführer bei Drehleitern: 230 Auslieferungen im Jahr 2026 markieren ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr - 250 Auslieferungen sind bis Ende des Jahres geplant- Wachstum auf Kurs: 2026 wird mit 300 Drehleitern im Auftragseingang gerechnet - Ziel von 350 Drehleitern bis 2030 bestätigt- Produktionsleistung deutlich gesteigert: Lieferzeiten auf zwölf Monate halbiert- Mehr als 150 Jahre Innovationsgeschichte, heute mit SmartControl: 200. Drehleiter mit intelligenter Steuerungstechnologie ausgeliefert- BBG-Zuschlag: Magirus gewinnt erneut den österreichischen Rahmenvertrag für Drehleitern mit einem Abrufvolumen von bis zu 90 Millionen Euro- Erstmals Auftrag der Berliner Feuerwehr für eine Gelenkdrehleiter des Typs 26/12Ein Wohnhaus in Flammen, Menschen am Fenster im vierten Stock, wenig Platz in einer engen Straße für die anrückenden Einsatzkräfte. In diesem Moment muss jede Bewegung sitzen - millimetergenau, ruhig und zuverlässig. Genau dafür entwickelt und fertigt Magirus seit mehr als 150 Jahren Leitern. Aus den Anfängen der Leitertechnik sind längst Einsatzfahrzeuge mit hochmoderner Technik geworden. Sie sind das Herzstück des Unternehmens. 2026 schreiben sie ein neues Kapitel: Mehr als 230 Drehleitern verlassen in diesem Jahr das Werk in Ulm - 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Nachfrage übersteigt deutlich den bisherigen Auftragseingang, die Lieferzeiten wurden halbiert, und Magirus Drehleitern sind in vielen internationalen Märkten gefragt.Die Drehleiter: Deutsche Ingenieurskunst mit über 150 Jahren GeschichteDie Geschichte der Drehleiter ist untrennbar mit dem Namen Magirus verbunden. 1873 erhielt Conrad Dietrich Magirus für seine "Ulmer Leiter" - eine 14 Meter hohe Schiebeleiter, die sich freistehend besteigen und im ausgezogenen Zustand verfahren ließ - die Goldmedaille auf der Weltausstellung in Wien. 1892 folgte die erste Magirus-Drehleiter, noch von Pferden gezogen, mit 25 Metern Steighöhe. 1904 setzte Magirus den nächsten Meilenstein: die erste Drehleiter, bei der der Fahrzeugantrieb auch die Leiter bewegte. Zuvor wurde jede Leiter von Hand aufgerichtet und ausgezogen.Diesem Pioniergeist ist Magirus bis heute treu geblieben: 1994 stellte das Unternehmen auf der Interschutz die weltweit erste Gelenkdrehleiter vor. Ihr abwinkelbarer Gelenkarm erreicht Fenster und Balkone über Dachvorsprünge hinweg und kommt mit deutlich engeren Aufstellverhältnissen aus. Im Jahr 2000 folgte mit der aktiven Schwingungsdämpfung CS (Computer Stabilized) ein System, das die Drehleiter stabil und nahezu vibrationsfrei hält, 2005 der teleskopierbare Gelenkarm, 2010 das patentierte Einzelauszugsystem und 2012 mit 42 Metern Arbeitshöhe damals die höchste Gelenkdrehleiter der Welt. 2021 begann mit der Vorstellung von SmartControl das nächste Kapitel.SmartControl: Die Drehleiter, die mitdenktMit SmartControl hat Magirus Elektrik und Elektronik seiner Drehleitern komplett neu entwickelt. Intelligente Assistenzfunktionen übernehmen halb- oder vollautomatisch Bewegungsabläufe, für die früher mehrere einzelne Schritte nötig waren bzw. gleichzeitig durch den Bediener manuell ausgeführt werden mussten. Mit einer einzigen Joystick-Bewegung lässt sich der Korb gleichzeitig in drei Richtungen steuern. Die Maschinistin oder der Maschinist kann sich so voll auf das konzentrieren, was im Einsatz zählt: die Rettung von Menschenleben. Wie überzeugend dieser Technologiesprung ist, zeigt eine Zahl: Weniger als zwei Jahre nach der ersten Auslieferung wurde im Oktober 2026 bereits die 200. Drehleiter mit SmartControl übergeben."Von der Holzleiter bis zu SmartControl zieht sich ein roter Faden durch unsere Geschichte: Wir haben die Drehleiter immer wieder neu gedacht. Diese Kompetenz steckt in jedem Fahrzeug, das unser Werk verlässt - und sie ist der Grund, warum Feuerwehren auf der ganzen Welt Magirus vertrauen", sagt Martin Mögel, Geschäftsbereichsleiter Drehleitern bei Magirus.Was eine Magirus Drehleiter ausmacht, merkt man spätestens am Bedienstand. Die Drehleiter lässt sich so genau und feinfühlig steuern wie kaum eine andere. Ein wesentlicher Grund ist die Schwingungsdämpfung: Die Hydraulik gleicht Schwingungen, etwa durch starken Wind oder ruckartige Bewegungen, innerhalb von rund 20 Millisekunden aus. Dahinter stecken neben Entwicklungsarbeit hoch spezialisierte Fertigungsvorrichtungen, jahrzehntelange Erfahrung und echte Handarbeit.Verbesserte Qualität, erhöhte Ausbringung und halbierte LieferzeitenMit der Gründung einer eigenen Geschäftseinheit für Drehleitern, konsequenter Lean-Produktion und klarem Fokus auf die Durchlaufzeit hat Magirus seine Fertigung neu aufgestellt. Die Lieferzeit wurde auf zwölf Monate halbiert. Wöchentlich verlassen mittlerweile etwa sieben Fahrzeuge das Werk, 50 Prozent mehr als noch im letzten Quartal vor Beginn der Transformation. Kein anderer Hersteller produziert Sonderfahrzeuge dieser Komplexität in einer solchen Taktung."Wir haben in den vergangenen Monaten bewiesen, was mit klaren Prozessen und einem hoch motivierten Team möglich ist. Durch konsequente Lean-Prozesse, also absoluter Fokus auf dem Produktionsfluss in Kundentakt, weg von der Standplatzmontage und einem konsequenten täglichen Problemlösungsprozess, haben wir unsere Produktivität deutlich gesteigert. Und als eigener Geschäftsbereich bündeln wir Kompetenzen und Verantwortung, sind wir noch näher an unseren Kunden, entscheiden schneller und können sie noch besser betreuen", so Martin Mögel.Gefragt in der ganzen WeltRund die Hälfte des Drehleiter-Umsatzes erzielt Magirus in Deutschland, Österreich und der Schweiz - die andere Hälfte international, etwa in der Türkei, Ukraine, Spanien, Schweden, Belgien, Tschechien, Slowakei, Polen, Italien und im Rest der Welt. Dank gezielter Vertriebsarbeit ist Magirus in vielen dieser Märkte stark vertreten. Als Zukunftsmärkte rücken vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien in den Fokus. Auch im Heimatmarkt setzt Magirus Zeichen: Erstmals hat sich die Berliner Feuerwehr für einen Drehleitertyp 26/12 aus dem Hause Magirus entschieden - mit einer Lösung, die genau auf ihre besonderen Anforderungen zugeschnitten ist.In Österreich hat Magirus erneut die Ausschreibung der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) für Drehleitern gewonnen. Der Rahmenvertrag läuft über fünf Jahre und umfasst ein Abrufvolumen von bis zu 90 Millionen Euro.Das Ziel für die kommenden Jahre ist klar: Bis 2030 will Magirus 350 Drehleitern pro Jahr ausliefern und weitere Märkte weltweit erschließen. "Ich bin stolz auf das, was unser Team in so kurzer Zeit erreicht hat. Die Drehleiter ist das Herz von Magirus - und dieses Herz schlägt kräftiger denn je", sagt Geschäftsbereichsleiter Martin Mögel "Die Nachfrage ist so hoch wie nie, und wir gewinnen auch Kunden in Märkten, in denen wir lange nicht präsent waren. Mit starken Partnern und einem klaren Plan bis 2030 werden wir diesen Weg konsequent weitergehen, damit Einsatzkräfte überall auf der Welt mit Magirus Leben retten können."ÜBER MAGIRUSLeidenschaft und Präzision, High-Tech und Handwerk. Seit 1864 steht Magirus für die Verbindung von Innovation und Tradition - im Dienst derjenigen, die unsere Gesellschaft schützen. Als Systemanbieter für Brand- und Katastrophenschutz sowie Defense & Security entwickelt Magirus integrierte Lösungen entlang der gesamten Einsatzkette - von Fahrzeugen über Technologien bis hin zu digitalen Systemen - für Feuerwehren, Einsatzorganisationen, Sicherheitsbehörden und all jene, die Verantwortung für den Schutz unserer Gesellschaft und kritischer Infrastrukturen tragen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Einsatzfahrzeugen - von Löschfahrzeugen und Drehleitern bis hin zu spezialisierten und taktischen Fahrzeuglösungen -, ergänzt durch digitale Einsatz- und Flottenmanagementsysteme, Robotiklösungen, leistungsstarke Pumpen sowie Equipment und umfassende Serviceleistungen. Mit über 1.700 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz ist Magirus international präsent.KURZVITA // Martin Mögel, Head of Platform Turntable Ladders, Magirus GmbHMartin Mögel ist seit August 2025 Head of Platform Turntable Ladders bei Magirus. Zuvor leitete er als Head of Production die Drehleiterfertigung und als Head of Order Engineering die auftragsbezogene Konstruktion von Feuerwehrfahrzeugen. Seit 2014 ist er am Standort Ulm tätig und verbindet mit über 15 Jahren Branchenerfahrung Kenntnisse aus Vertrieb, Konstruktion und Produktion.Pressekontakt:Pierre DeraëdMagirus GmbHGlobal Marketing & Corporate CommunicationsGraf-Arco-Strasse 3089079 UlmE-Mail: pr@magirusgroup.comMobil: +49 151 58011330Original-Content von: Magirus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181687/6396797