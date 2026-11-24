Clean Air Metals Inc. gibt den Abschluss der angekündigten Übernahme von Springbok Ventures Inc. und die Namensänderung zu Dante Metals Corp. bekannt. Die Stammaktien des Unternehmens werden ab der Marktöffnung am oder um den 25. November an der TSXV unter dem neuen Namen und dem neuen Symbol DNTE gehandelt. Die neue CUSIP-Nummer lautet 236424107 und die neue ISIN lautet CA2364241075.



Unmittelbar vor Abschluss der Transaktion und der Namensänderung hat die Gesellschaft eine Zusammenlegung aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien im Verhältnis 10:1 durchgeführt. Die 253.056.784 Stammaktien vor der Zusammenlegung wurden zu 25.305.650 Stammaktien nach der Zusammenlegung.



Die Transaktion wurde im Wege einer dreiseitigen Fusion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Business Corporations Act abgeschlossen. Newco, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dante, fusionierte mit Springbok zu einer Gesellschaft, die unter dem Namen Springbok Ventures Inc. (Amalco) weitergeführt wird; diese ist nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens und Inhaber einer Option zum Erwerb des Maude Lake-Grundstücks.



Im Rahmen der Transaktion erhielt jeder Inhaber von Stammaktien von Springbok für jede gehaltene Springbok-Aktie neun Zehntel einer Stammaktie nach der Konsolidierung. Insgesamt wurden 25.246.450 Stammaktien an ehemalige Springbok-Aktionäre ausgegeben. Als Gegenleistung für die Ausgabe von Stammaktien an die Springbok-Aktionäre gab Amalco für jede so ausgegebene Stammaktie eine Stammaktie von Amalco an die Gesellschaft aus.



Dante Metals Corp. ist ein von Fiore unterstütztes Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100% im Besitz befindliches Vorzeigeprojekt TBN, 40 km nordöstlich von Thunder Bay (Ontario, Kanada), vorantreibt und das Maude Lake-Grundstück in der Nähe von Schreiber (Ontario) erkundet.



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