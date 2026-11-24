APA ots news: KAGes gewinnt Innovation Challenge 2026 mit digitalem Zwilling für die Krankenhauslogistik

Wien (APA-ots) - Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) gewinnt die

Innovation Challenge 2026 powered by Nagarro. Mit ihrem Projekt "DigitalTwin Live: Echtzeit-Logistik im digitalen Zwilling konnte die KAGes die interdisziplinäre Expertenjury überzeugen. Den zweiten Platz belegt SSI SCHÄFER, Platz drei geht an die ASFINAG. Die drei ausgezeichneten Projekte zeigen, wie KI und digitale Technologien eingesetzt werden können, um konkrete Herausforderungen im operativen Unternehmensalltag zu lösen.



Zwtl.: KAGes macht Krankenhauslogistik in Echtzeit sichtbar

Im Mittelpunkt des Siegerprojekts der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) steht die Logistik am LKH-Univ. Klinikum Graz. Das weitläufige unterirdische Tunnelsystem des Klinikums soll mit Echtzeit-Positionsdaten von Transportwagen und E- Schleppern verbunden werden. So sollen Transportmittel schneller auffindbar, Engpässe sichtbar und die innerbetriebliche Logistik künftig datenbasiert optimiert werden. Der Gewinn ermöglicht es der KAGes, die Idee gemeinsam mit Nagarro als Proof of Concept im Wert von EUR 50.000 unter realen Bedingungen zu erproben.



"Wir verstehen die Krankenhauslogistik am LKH-Univ. Klinikum Graz als Innovationstreiber. Die Weiterentwicklung unseres digitalen Zwillings ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer

zukunftsorientierten Logistik. Besonders beeindruckt hat mich, mit welcher Professionalität die Nagarro Innovation Challenge organisiert und umgesetzt wurde", sagt Michael Kazianschütz, Bereichsleiter Wirtschaft und Logistik sowie Leiter der Stabsstelle Supply Chain Management bei der KAGes.



Zwtl.: SSI SCHÄFER: KI für die Weiterentwicklung bestehender Lager

SSI SCHÄFER, Spezialist für Lager- und Logistikautomation, erreicht den zweiten Platz. Die geplante KI-gestützte Lösung soll Unternehmen dabei unterstützen, bestehende Lager effizienter zu nutzen und gezielt zu automatisieren - ohne dass dafür ein Neubau erforderlich ist.



Auf Basis eines digitalen Zwillings sollen mithilfe von KI- Analysen und Simulationen Engpässe sowie Optimierungspotenziale erkannt und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen für die Weiterentwicklung des Standorts abgeleitet werden.



Zwtl.: ASFINAG unterstützt Angebotsprüfung mit KI



Den dritten Platz erhält die ASFINAG für ihre "Angebotsprüfungs- KI". Ein Verbund spezialisierter KI-Agenten soll Angebote im Bau- und Vergabewesen automatisiert analysieren und unter anderem auf Vollständigkeit, Preisauffälligkeiten, Plausibilität und mögliche Widersprüche prüfen.



Die Ergebnisse werden nachvollziehbar dokumentiert und dienen als Entscheidungsgrundlage. Die fachliche Bewertung und die Vergabeentscheidung bleiben beim Menschen. Ziel ist eine schnellere, effizientere und einheitlichere Angebotsprüfung.



Zwtl.: Sonderauszeichnung für besonderen Social Impact

Neben den drei regulären Platzierungen vergab Nagarro in diesem Jahr erstmals einen Social-Impact-Award. Ausgezeichnet wurde MentorMe für eine Idee, die Künstliche Intelligenz mit gesellschaftlichem Engagement verbindet.



MentorMe möchte seine Matching-Software für Mentoring und Ehrenamt mithilfe von KI weiterentwickeln. Dabei sollen Bedürfnisse, Ziele und Persönlichkeiten von Mentees und Mentor:innen noch präziser zusammengeführt werden. Ziel sind bessere Matches und ein größerer gesellschaftlicher Impact.



Zwtl.: Von der Innovationsidee zur Umsetzung



Die Innovation Challenge wurde von Nagarro gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) und Ingram Micro umgesetzt. Eine interdisziplinäre Expertenjury bewertete die Finalisten unter anderem hinsichtlich Innovationsgrad, wirtschaftlichem Potenzial und technischer Machbarkeit.



"Die diesjährigen Finalisten zeigen eindrucksvoll, wie konkret Unternehmen KI und Digitalisierung heute einsetzen. Im Mittelpunkt stehen nicht Technologieexperimente, sondern Lösungen für reale Herausforderungen und die Frage, wie aus einer guten Idee der nächste Schritt in Richtung Umsetzung wird. Genau dabei wollen wir die Gewinner mit unserem Proof of Concept unterstützen", sagt Paul Kurt Haberfellner, Co-Founder und Managing Director bei Nagarro.

Neben den drei Gewinnern standen ams OSRAM, BAUER KOMPRESSOREN, Del Fabro Kolarik Digital, Mondi Group, MOON POWER, ÖBB Business Competence Center, Raiffeisen Bank International, SALESIANER und SEW- EURODRIVE im Finale der Innovation Challenge 2026. Die vollständige Übersicht der Finalisten und ihrer Projektideen finden Sie hier .

Die Innovation Challenge Award Ceremony fand am 23. November 2026 in Wien statt. Die Preise wurden von Paul Kurt Haberfellner, Co- Founder und Managing Director bei Nagarro, Sebastian Eckler, Country Manager Austria bei AWS, und Dominic Sabaditsch, Head of Cloud, Cyber Security und Datacenter Software bei Ingram Micro, überreicht.

Über Nagarro



Nagarro ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI-native Entwicklung und Transformation und hilft Unternehmen, menschliches Wissen, technologische Fähigkeiten und intelligente Prozesse sicher, verantwortungsvoll und skalierbar zusammenzuführen. Nagarro zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter aus und orientiert sich an seinen CARING-Werten. Das Unternehmen beschäftigt rund 18.500 Mitarbeitende in 39 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com .



FRA: NA9 (ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)



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