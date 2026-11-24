München (ots) -Ein perfektes Weihnachtsfest auf die Beine zu stellen, bedeutet für viele Deutsche jedes Jahr aufs Neue vor allem eines: Stress. Fast die Hälfte der Deutschen (43 %)* gibt an, mehr Zeit mit den Vorbereitungen auf den großen Tag zu verbringen als damit, ihn wirklich zu genießen. Das zeigen neue Umfragedaten von Booking.com.Gleichzeitig wünschen sich 58 % ein entspannteres Fest - so sehr, dass einige überdenken, wie und wo sie die Feiertage verbringen möchten. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein Haus voller Familie und Freund:innen seinen Reiz verloren hat: 61 % der deutschen Befragten geben an, dass zu ihren schönsten Weihnachtserinnerungen die gemeinsamen Feiertage mit der ganzen Familie unter einem Dach zählen. Und die Hälfte (50 %) stimmt dabei zu, dass das typische Durcheinander zu dem gehört, was Weihnachten besonders macht. Trotzdem geben 54 % der Befragten zu, dass es nicht einfach ist, alle zusammenzubringen.Die fünf größten Herausforderungen an den Feiertagen:1. Essensplanung und Einkaufen (31 %)2. Das Weihnachtsessen kochen (30 %)3. Aufräumen, nachdem die Gäste gegangen sind (25 %)4. Das Putzen zur Vorbereitung (22 %)5. Die Gesamtkosten, Weihnachten auszurichten (21 %)Der durchschnittliche Haushalt in Deutschland verbringt schätzungsweise 14 Stunden mit den Vorbereitungen für Weihnachten zu Hause und gibt dafür 600 Euro aus. Da überrascht es kaum, dass sich die Einstellung zur Gastgeber:innen-Rolle unter den Deutschen verändert. "Weihnachten kann schnell zu einem Organisationsprojekt ausarten. Planen, einkaufen, kochen und die Gäste im Blick behalten liegt oft allein beim Gastgebenden. Das ist eine große Verantwortung. Kein Wunder, wenn sich statt Besinnlichkeit eher Stress einstellt", meint Psychologe und Resilienzexperte René Träder, der die Umfrageergebnisse für Booking.com einordnet.Angenehmer und fairer aufgeteilt: Gute Gründe für Deutsche zum Fest zu verreisenWegzufahren ermöglicht es vielen, die Liebsten zusammenzubringen, ohne unbedingt in den eigenen vier Wänden zu feiern. Fast jede:r Fünfte (19 %) plant dieses Jahr eine Reise über die Festtage. Wer die Feiertage nicht zu Hause verbringt, nennt vor allem einen Grund: den Stress rund um das Weihnachtsfest (24 %). Ein Drittel (34 %) findet zudem, dass Weihnachten an einem anderen Ort für alle angenehmer und aufregender wäre. Und vier von zehn deutschen Befragten (40 %) sind der Meinung, dass ein Urlaub auf "neutralem" Boden der fairste Kompromiss mit Partner:in oder Familie wäre.Eine Ferienunterkunft zu mieten, könnte außerdem einige praktische Belastungen an Weihnachten verringern: etwa die Herausforderung, genügend Betten für alle (20 %) und die Möglichkeit, Kosten fair aufzuteilen (16 %). Denn das Fest auszurichten, bedeutet auch finanziellen Druck: Jeder Achte (13 %) gibt zu, schon einmal überlegt zu haben, Familienmitglieder zur Kasse zu bitten, wenn diese während der Feiertage bei ihnen übernachten.Für René Träder liegt darin eine Chance für entspanntere Feiertage: "Ein Ortswechsel kann den Druck rund um Weihnachten spürbar reduzieren, weil die Verantwortung nicht automatisch bei einer Person liegt. Gleichzeitig entstehen neue gemeinsame Erlebnisse, die verbinden und den Fokus stärker auf die gemeinsame Zeit als auf Organisation und Verpflichtungen lenken."Jüngere Erwachsene offen für Weihnachten an einem anderen OrtVor allem jüngere Erwachsene können sich ein Weihnachtsfest außerhalb des eigenen Zuhauses vorstellen. Ein Drittel der 18- bis 34-Jährigen (34 %) würde ein ganzes Haus mieten, um mit Familie oder Freund:innen zu feiern, und knapp die Hälfte (46 %) ist überzeugt, dass ein Urlaub mehr wertvolle Zeit mit den Liebsten ermöglichen würde. Für 20 % ist es wichtig, Weihnachten an einem anderen Ort verbringen zu können.Auch beim Feiern an einem neuen Ort müssen vertraute Weihnachtstraditionen nicht zu kurz kommen: 38 % der Deutschen bevorzugen ein traditionelles Weihnachtsfest im Vintage-Stil. Ein echter Weihnachtsbaum ist für die Hälfte (50 %) ein Muss, gefolgt von stimmungsvoller Beleuchtung am Haus (42 %) sowie einem knisternden Kamin oder Holzofen (41 %). Vier von zehn Deutschen (39 %) würden eine Unterkunft eher buchen, wenn sie bei der Ankunft bereits weihnachtlich dekoriert ist."Wir beobachten ein wachsendes Interesse an festlichen Reisen, bei denen Menschen alles genießen können, was sie an Weihnachten lieben - ohne den üblichen Gastgeberstress", sagt Norman Ladig, Regional Manager D-A-CH von Booking.com. "Unsere Umfrage zeigt, dass Zeit mit den Liebsten zu verbringen und Traditionen zu bewahren, wichtig für die Feierlichkeiten bleibt. Gleichzeitig suchen immer mehr Menschen nach einem Tapetenwechsel, neuen Erlebnissen und einer entspannteren Art, die Feiertage zu verbringen."Tipps vom Experten: So wird Weihnachten ein schönes Fest für alleWie die Ergebnisse der Umfrage zeigen, kann ein gemeinsames Weihnachtsfest sehr fordern. Damit es in diesem Jahr stressfreier zugeht, gibt Resilienz-Experte René Träder fünf kompakte Tipps für ein besinnliches Fest mit den Engsten - ob nun zuhause oder in einer ganz neuen Umgebung:1. Schicken Sie Ihren Perfektionismus in die Weihnachtsferien: Statt ein perfektes Fest gestalten zu wollen, fragen Sie sich, was für ein schönes Weihnachten wichtig ist - auch für Sie selbst. Man kann es ohnehin nicht allen recht machen.2. Sprechen Sie früh darüber, was allen wichtig ist - und wer was übernimmt: Welche Traditionen sollen bleiben, was darf diesmal anders sein? Wer kauft ein, kocht oder räumt auf? Wer Gäste empfängt, muss nicht alles allein stemmen. Fair ist, wenn Aufgaben gemeinsam getragen werden und sich niemand dauerhaft überfordert oder ausgenutzt fühlt.3. Wählen Sie den Ort bewusst: Zu Hause zu feiern ist zwar vertraut, aber bedeutet oft einseitig verteilte Vorbereitungsarbeit. Ein anderer Ort kann entlasten, neu zusammenbringen und unerwartete Erlebnisse und Erinnerungen ermöglichen.4. Planen Sie neben Unterkunft und Anreise auch den Aufenthalt: Klären Sie vorab, wer welche Ausgaben und Aufgaben übernimmt und wie alle die gemeinsame Zeit verbringen möchten. Zusammen zu verreisen heißt nicht, alles gemeinsam machen zu müssen: Zeit für sich selbst hilft, die eigenen sozialen Batterien wieder aufzuladen.5. Nehmen Sie ein Stück vertrauter Weihnacht mit - und lassen Sie Platz für Neues: Ein Lied, ein Spiel, ein Familienrezept oder ein gemeinsamer Spaziergang können auch an einem anderen Ort für Vertrautheit sorgen. Seien Sie zugleich offen für neue Eindrücke, statt alles mit Weihnachten-zu-Hause zu vergleichen.Hinweis zur Methodik:* Die Umfrage wurde von Opinium vom 9. bis 16. Oktober 2026 unter 1.000 Erwachsenen in Deutschland durchgeführt, die Weihnachten feiern.Pressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie vom Pressebüro von Booking.com inDeutschlandKetchum GmbH | Blumenstraße 28 | 80331 München, GermanyTel: +49 89 59042 - 1120E-Mail: Booking.com-presse@ketchum.de,Newsroom: https://news.booking.com/de/Original-Content von: Booking.com B.V, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81375/6396812