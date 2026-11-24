Berlin (ots) -Der Weg ist frei für neue Schutzimpfungen in den Apotheken ab 2027. "Die Apotheken in Deutschland werden ihr Impfangebot weiter ausbauen. Mit der neuen Honorarvereinbarung zwischen Krankenkassen und Deutschem Apothekerverband steht fest, dass ab 2027 zahlreiche weitere Totimpfstoffe durch qualifizierte Apothekerinnen und Apotheker verabreicht werden können", sagt DAV-Vorsitzender Dr. Hans-Peter Hubmann. Erst kürzlich hatte die Bundesapothekerkammer eine Leitlinie zur Qualitätssicherung bei der Durchführung von Schutzimpfungen sowie ein Curriculum für die erforderlichen Schulungen erstellt und verabschiedet. Apothekerinnen und Apotheker müssen diese Schulungen absolvieren, um die Impfungen anbieten zu können. Mit der neuen Honorarvereinbarung, die nun vom DAV und GKV-Spitzenverband gebilligt wurde, wird die Honorierung der Apotheken bei allen Schutzimpfungen mit Totimpfstoffen (z.B. FSME, RSV, Herpes Zoster, Tetanus-Auffrischung) ab 1. Januar 2027 abgedeckt. Bislang dürfen Apotheken nur gegen Grippe und Corona impfen."Die Apotheken spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Vorbeugung von Infektionskrankheiten. Seit einigen Jahren können sich die Menschen in Apotheken bereits gegen Grippe und Corona impfen lassen. Die Menschen in Deutschland nehmen das Impfangebot der Apotheken immer häufiger an: Allein in den ersten beiden Monaten der aktuellen Impfsaison ist die Zahl der Apothekenimpfungen um mehr als 60 Prozent angestiegen. Deswegen ist es nur richtig, dass sich die Bandbreite der angebotenen Impfungen jetzt erheblich erweitert. Die Apotheken bieten einen unkomplizierten, niedrigschwelligen Zugang zu effektiver Prävention an", so Hubmann. Das im Sommer vom Bundestag verabschiedete Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz hatte die Ausweitung der Apothekenimpfungen angesichts niedriger Impfquoten ausdrücklich vorgesehen. Hubmann erklärt: "Die sehr fair und konstruktiv abgelaufenen Honorarverhandlungen mit den Krankenkassen waren der letzte formelle Baustein bei der Vorbereitung der neuen Impfleistungen. Das schnelle und umfassende Verhandlungsergebnis zeigt, dass die Selbstverwaltung eine große Stärke des deutschen Gesundheitswesens sein kann."Die erweiterte Impfvereinbarung tritt zum 1. Januar 2027 in Kraft. Basis für die Vergütung der Apotheken für Schutzimpfungen ist der aktuelle, versichertengewichtete Durchschnitt der Vergütung bei den einzelnen Kassenärztlichen Vereinigungen (KV). Die Vergütung wird jährlich angepasst. Beispielhaft erhalten die Apotheken ab 1. Januar 2027 als Vergütung für die Impfleistung bei FSME genau 9,50 Euro, bei Herpes Zoster genau 9,56 Euro und bei RSV genau 10,71 Euro (ohne MwSt.). Zudem erhalten Apotheken auch ein Honorar für die Beschaffung der Impfstoffe und für Nebenleistungen zur Verabreichung der Impfungen (Desinfektionsmittel, Tupfer, Pflaster usw.).Mehr Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, b.rohrer@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6396806