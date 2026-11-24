Was für ein Comeback bei IREN! Nach dem heftigen Ausverkauf schießt die Aktie am Montag zeitweise um rund +30 % nach oben. Die überraschende Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang sorgt für neue Hoffnung im KI-Sektor. Analysten sehen sogar noch deutlich höhere Kurse. IREN-Aktie schießt nach Nvidia-Nachricht nach oben Nach den heftigen Verlusten der vergangenen Wochen können IREN-Aktionäre am Montag endlich wieder aufatmen. Die Aktie des KI-Infrastrukturanbieters ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.