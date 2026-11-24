Was für ein Comeback bei IREN! Nach dem heftigen Ausverkauf schießt die Aktie am Montag zeitweise um rund +30 % nach oben. Die überraschende Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang sorgt für neue Hoffnung im KI-Sektor. Analysten sehen sogar noch deutlich höhere Kurse. IREN-Aktie schießt nach Nvidia-Nachricht nach oben Nach den heftigen Verlusten der vergangenen Wochen können IREN-Aktionäre am Montag endlich wieder aufatmen. Die Aktie des KI-Infrastrukturanbieters ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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