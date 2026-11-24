Die Deutsche-Telekom-Aktie kommt trotz guter Geschäftszahlen nicht richtig in Schwung. Zuletzt schloss das Papier bei 26,25 Euro und liegt damit rund 23 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch. Dabei wächst der Konzern weiter: Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 31,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA legte organisch um acht Prozent zu. Zudem plant die Telekom für 2026 eine Dividendenerhöhung auf 1,10 Euro je Aktie und Aktienrückkäufe von bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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