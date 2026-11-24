Nach einer langen Durststrecke hat die Rheinmetall-Aktie zum Wochenstart kräftig zurückgeschlagen. Am Montag ging das Papier mit einem Plus von +6,6% bei 725,20 € aus dem Handel. Am Freitag zuvor war der Kurs bei 693,40 € auf ein neues Jahrestief gefallen und lag damit fast 65% unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.966 € aus dem Januar. Parallel rückt eine Absichtserklärung mit dem niederländischen Verteidigungsministerium in den Blick. Damit stellt sich ...

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