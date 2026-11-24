KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Nur eine Woche nach der Ankündigung von Verhandlungen über ein Abschiebezentrum in Ruanda hat Dänemark eine engere Partnerschaft mit dem afrikanischen Land vereinbart. "Das Abkommen soll den politischen Dialog stärken und eine breitere Zusammenarbeit fördern", hieß es in einer Mitteilung des dänischen Außenministeriums.

Die am Montagabend verkündete Vereinbarung ist demnach das erste von zwölf geplanten Partnerschaftsabkommen zwischen Dänemark und afrikanischen Ländern. Enger zusammenarbeiten wollen die beiden Länder unter anderem in den Bereichen Handel, Klima, grünes Wachstum, Technologie, Menschenrechte und Migration. Außerdem unterzeichneten Dänemark und Ruanda eine Absichtserklärung über Verhandlungen zu einem Doppelbesteuerungsabkommen.

"Das Abkommen bildet damit auch eine wichtige Grundlage für die erwartete künftige Ausreiseregelung, die Dänemark gemeinsam mit vier weiteren europäischen Ländern und Ruanda am 16. November in Wien angekündigt hat", hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. Deutschland, Österreich, Griechenland, die Niederlande und Dänemark wollen mit Ruanda Verhandlungen über ein Abschiebezentrum aufnehmen. Ziel ist, ausreisepflichtige abgelehnte Asylbewerber, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können, bereits 2027 in das ostafrikanische Land zu bringen.

Sogenannte Drittstaaten-Regelungen sind seit Jahren im Gespräch. Im Oktober hatten die Mitgliedsländer der EU endgültig die rechtliche Grundlage für Abschiebezentren in Drittstaaten geschaffen. In Deutschland sind die Return Hubs umstritten./wbj/DP/zb