Mainz (ots) -Für acht prominente Gäste entscheidet sich in der neuen ZDFneo-Show "Krömers letzte Stunde", ob sie ins Paradies kommen oder in der Hölle landen. Entscheiden wird Kurt Krömer. Teddy Teclebrhan, Badmómzjay, Nora Tschirner, Sebastian Fitzek, Annette Frier, Jasna Fritzi Bauer, Hans Sigl und Parshad unterziehen sich Kurt Krömers Test. Mit der Gewinnerin oder dem Gewinner jeder Folge führt Kurt Krömer ein Gespräch im Paradies, welches exklusiv nur im ZDF-Streaming-Portal abrufbar sein wird. ZDFneo zeigt vier Folgen "Krömers letzte Stunde" ab Donnerstag, 26. November 2026, wöchentlich um 22.15 Uhr. Im ZDF-Streaming-Portal sind dann bereits alle acht Folgen (Show und Talk) ab 10.00 Uhr abrufbar.Prominente Gäste stellen sich Kurt Krömers ausgeklügeltem TestverfahrenWer die meisten Punkte sammelt, wird ins Paradies befördert. Wer verliert, landet ohne Umwege in der Hölle. Zum von Kurt Krömer eigens entwickelten Testverfahren, dem sich die prominenten Probandinnen und Probanden stellen, gehören Sensibilitäts-, Empathie- und Sensoriktests. Wie genau das Verfahren aussieht, möchte Kurt Krömer vor dem Start der Show nicht verraten.In der ersten Folge am Donnerstag, 26. November 2026, stellen sich Annette Frier und Teddy Teclebrhan Kurt Krömers Testverfahren. Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, treten Badmómzjay und Sebastian Fitzek an. In der dritten Folge am Donnerstag, 10. Dezember 2026, sind Parshad und Jasna Fritzi Bauer zu Gast. Zum Abschluss am Donnerstag, 17. Dezember 2026, konkurrieren Nora Tschirner und Hans Sigl um Himmel oder Hölle.KontaktBei Fragen erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 0152 - 34601010.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/kroemersletztestunde)(nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Presseinformation zu "Krömers letzte Stunde" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/kroemers-letzte-stunde)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6396835