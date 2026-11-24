München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Luigi Pantisano (Die Linke, Parteivorsitzender)
Wolfgang Kubicki (FDP, Parteivorsitzender)
Frank Thelen (Unternehmer)
Manfred Lütz (Autor und Psychiater)
Dagmar Rosenfeld (Podcast: Machtwechsel)
Victoria Reichelt (Journalistin)
Ringen um Gerechtigkeit und Regierungsbildung in Berlin
Darüber diskutieren der Parteivorsitzende der Linkspartei Luigi Pantisano und der FDP-Parteivorsitzende Wolfgang Kubicki.
Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz für die deutsche Wirtschaft
Im Studio: der Unternehmer und Investor Frank Thelen.
Es kommentieren: der Psychiater und Autor Manfred Lütz, die Journalistin und Podcasterin Dagmar Rosenfeld sowie die Journalistin Victoria Reichelt.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion Kommunikation | PR
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6396829
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Luigi Pantisano (Die Linke, Parteivorsitzender)
Wolfgang Kubicki (FDP, Parteivorsitzender)
Frank Thelen (Unternehmer)
Manfred Lütz (Autor und Psychiater)
Dagmar Rosenfeld (Podcast: Machtwechsel)
Victoria Reichelt (Journalistin)
Ringen um Gerechtigkeit und Regierungsbildung in Berlin
Darüber diskutieren der Parteivorsitzende der Linkspartei Luigi Pantisano und der FDP-Parteivorsitzende Wolfgang Kubicki.
Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz für die deutsche Wirtschaft
Im Studio: der Unternehmer und Investor Frank Thelen.
Es kommentieren: der Psychiater und Autor Manfred Lütz, die Journalistin und Podcasterin Dagmar Rosenfeld sowie die Journalistin Victoria Reichelt.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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