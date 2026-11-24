Hamburg (ots) -In der Kategorie "Handwerker des Jahres" setzte sich Etuimacher-Meister Andreas Ludwig durch. Der Preis "Handwerksbetrieb des Jahres" geht an die Tischlerei Steineker & Krall GmbH.Die von der Hamburger Sparkasse und der Handwerkskammer Hamburg verliehenen Preise zeichnen seit über einem Jahrzehnt herausragende Leistungen im Handwerk aus. Sie werden von zufriedenen Kundinnen und Kunden vorgeschlagen und entschieden. Eine Jury prüft begleitend die handwerkliche und betriebliche Qualität.Der Traditionsbetrieb Erich Ludwig e. K. in Hamm wird von Andreas Ludwig in 4. Generation geführt. 1887 von seinem Urgroßvater Carl Ludwig gegründet, überstand das Unternehmen den Zweiten Weltkrieg, die Sturmflut und viele wirtschaftliche Krisen. Die Manufaktur - die letzte ihrer Art in Deutschland - stellt in Handarbeit Präzisionsstücke her (Besteckkästen, Instrumentenetuis, Innenausstattungen für Yachten und Privatjets). In seiner Kundenkartei stehen Juweliere, Hotels sowie Schiffbauer uvm. Andreas Ludwig ist ein traditionsbewusster Handwerker, der für Qualität steht und nach einem geeigneten Nachfolger sucht.Tischlermeister Alexander Krall gründete 1994 mit seinem inzwischen verstorbenen Berufsschulfreund Michael Steineker den Tischlereibetrieb. Früh machten sich die Eidelstedter mit hochwertiger Handwerksarbeit einen Namen: Sie furnieren selbst, arbeiten mit Massivholz und fertigen neben Türen, Tischen und Fensterrahmen auch exklusive Unikate und edle Privatbibliotheken nach englischem Vorbild. Zu den Aufträgen gehören auch Arbeiten im Hamburger Rathaus und Auslandsimmobilien. Alexander Krall baut zunehmend seinen Sohn Jonathan als Nachfolger auf, der selbst Tischlermeister ist.Dr. Olaf Oesterhelweg, Stv. Vorstandssprecher der Haspa, freut sich: "Mit dem Hamburger Handwerkspreis geben wir den nachhaltigen und kreativen Leistungen der Hamburger Handwerkerinnen und Handwerker sowie den Handwerksbetrieben eine Bühne, denn ihre Bedeutung für unsere Stadt kann nicht hoch genug bewertet werden. Die Kombination von handwerklichem Können und unternehmerischem Mut hat weiterhin goldenen Boden."Hjalmar Stemmann, Präsident der Handwerkskammer Hamburg, wendet sich an die Finalisten und Finalisten: "Wer beim Handwerkspreis ins Finale kommt, hat etwas Besonderes geschafft: Hamburgerinnen und Hamburger haben für Sie gestimmt. Sie haben damit gezeigt, dass Ihre Arbeit überzeugt: durch Können, Qualität und Ihre Nähe zu den Kundinnen und Kunden und auf Augenhöhe. Unsere Finalistinnen und Finalisten stehen genau dafür, dass Sie stolz auf das sind, was sie erreicht haben - und wir sind es auch.Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Innovation gratulierte: "Ob maßgefertigtes Etui aus Hamm oder Tischlerarbeit für unser Rathaus: In Hamburg gibt es ein handwerkliches Können, das sich nicht einfach ersetzen lässt. Herzlichen Glückwunsch an die Preisträger!"Pressekontakt:Christiane Engelhardt, Pressesprecherin, Tel. 040 35905-227christiane.engelhardt@hwk-hamburg.deAsli von Rheden, Tel. (040) 3578-94843 / Mobil: 0151 / 11402431 / asli.vonrheden@haspa.deOriginal-Content von: Haspa Hamburger Sparkasse AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56912/6396846