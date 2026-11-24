München (ots) -49 % der Befragten berichten von KI-Vorfällen oder Beinahe-Schäden im eigenen Unternehmen / 16 % melden einen direkten finanziellen Schaden - fast dreimal so viele wie im europäischen Durchschnitt* (6 %) / 39 % geben an, dass ihr Unternehmen gegen KI-Risiken versichert ist / 33 % der Befragten schätzen ihre Kenntnisse bei der Nutzung von KI-Tools im Arbeitskontext als sehr fortgeschritten ein / Deutsche Dienstleistungsunternehmen investieren überdurchschnittlichIn deutschen Dienstleistungsunternehmen sind KI-Vorfälle und Beinahe-Schäden bereits Realität: 49 % der Befragten berichten von solchen Ereignissen im eigenen Unternehmen. 16 % nennen einen Vorfall mit direktem finanziellem Schaden - gegenüber 6 % im europäischen Durchschnitt*. Gleichzeitig geben 39 % an, dass ihr Unternehmen gegen KI-Risiken versichert ist. 33 % der Befragten in Deutschland stufen ihre Kenntnisse bei der Nutzung von KI-Tools im Arbeitskontext als sehr fortgeschritten ein; im Durchschnitt der neun untersuchten Länder sind es 21 %. 23 % geben an, dass ihr Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten mindestens 100.000 Euro in KI investiert hat; europaweit liegt der Anteil bei 13 %. Das zeigt eine aktuelle Statista-Umfrage im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox unter 4.520 Beschäftigten aus dem europäischen Dienstleistungssektor, darunter 500 in Deutschland.Vom Experiment zum Geschäftsfaktor: Ohne KI leidet die WettbewerbsfähigkeitKI ist in vielen deutschen Dienstleistungsunternehmen Teil des Tagesgeschäfts. Am häufigsten wird sie nach Angaben der Befragten für Recherche und Texterstellung (74 %) eingesetzt, gefolgt von Kundenservice (58 %), Prozessautomatisierung (55 %) und IT-Operationen (54 %). 91 % sehen positive Effekte auf die Produktivität, 77 % auf die Wettbewerbsfähigkeit und 72 % auf die Kosten. Je 69 % nennen positive Auswirkungen auf Umsatz und Time-to-Market. 56 % geben an, dass die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens ohne KI leiden würde.Aus dem Prompt wird ein Schadenfall: KI-Vorfälle sind RealitätMit der zunehmenden Nutzung werden auch Risiken sichtbar. Insgesamt 49 % der Befragten in Deutschland berichten von KI-Vorfällen oder Beinahe-Schäden in ihrem Unternehmen: 16 % nennen Vorfälle mit direkten finanziellen Verlusten, 17 % Vorfälle ohne direkte finanzielle Folgen, etwa Reputationsschäden, und weitere 16 % Beinahe-Schäden, die rechtzeitig entdeckt wurden. Besonders deutlich ist der Unterschied bei finanziellen Schäden: In Deutschland liegt der Anteil mit 16 % über dem europäischen Durchschnitt von 6 % und über den Werten der acht weiteren untersuchten Länder. Gleichzeitig geben 39 % der Befragten an, dass ihr Unternehmen gegen KI-Risiken versichert ist.Als besonders relevant bewerten die Befragten Datenschutz und Datensicherheit (51 %), IT-Sicherheit (48 %) sowie rechtliche und regulatorische Risiken (47 %). Fehlerhafte oder unzuverlässige KI-Ergebnisse nennen 45 %, Risiken für geistiges Eigentum und Urheberrechte 44 %. Zugleich geben jeweils 29 % an, dass ihr Unternehmen KI im Finanz- und Risikomanagement, bei Personalentscheidungen, bei strategischen Unternehmensentscheidungen sowie bei der Verarbeitung personenbezogener Daten nicht einsetzt."Viele Unternehmen behandeln KI noch immer als Produktivitätswerkzeug. Unsere Daten zeigen jedoch, dass KI längst ein operatives Risiko geworden ist. In Deutschland sehen wir eine bemerkenswerte Entwicklung: Unternehmen investieren überdurchschnittlich stark in KI und melden gleichzeitig deutlich häufiger finanzielle Schäden als der europäische Durchschnitt", sagt Marc Thamm, Product Head Technology & General Liability bei Hiscox.Versicherungsschutz für KI-Risiken: Was die Befragten angeben39 % der Befragten geben an, dass ihr Unternehmen gegen KI-Risiken versichert ist; im europäischen Durchschnitt sind es 34 %. Weitere 40 % berichten von Interesse an einem entsprechenden Schutz, 10 % von keinem Interesse. 50 % geben an, konkrete Versicherungsangebote für KI-Risiken zu kennen; weitere 40 % kennen keine konkreten Angebote, halten deren Existenz aber für wahrscheinlich.Regeln sind da - es fehlt an Menschen, Wissen und ZeitBeim Thema Governance weist Deutschland hohe Werte auf: 70 % der Befragten geben an, dass in ihrem Unternehmen klare KI-Richtlinien bestehen. Das ist der höchste Wert unter den neun untersuchten Ländern und liegt über dem europäischen Durchschnitt von 61 %. Zugleich nennen 52 % regulatorische und rechtliche Anforderungen als Herausforderung.Als weitere Hürden nennen die Befragten fehlende personelle Ressourcen (51 %), fehlendes KI-Know-how (50 %) und begrenzte Zeit im Tagesgeschäft (46 %). Hinzu kommen begrenzte Budgets oder hohe Investitionskosten (48 %) sowie ein teilweise unklarer geschäftlicher Nutzen einzelner Anwendungen (45 %). Ausbaupotenzial sehen sie vor allem in Unternehmensmanagement und Governance (38 %), Prozessautomatisierung (36 %) und Personalwesen (34 %). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass für die weitere Umsetzung vor allem Ressourcen und Fachwissen benötigt werden.KI-Risiken verstehen und Risikomanagement weiterentwickelnDie Nutzung von KI schafft neue Risiken und verändert bestehende. Risiken aus dem KI-Einsatz können bereits Auswirkungen auf etablierte Versicherungsbereiche haben. Als Spezialversicherer arbeitet Hiscox daran, diese Veränderungen zu verstehen und die eigene Expertise, Risikoprüfung und Versicherungslösungen entsprechend weiterzuentwickeln."KI schafft schon heute einen konkreten Nutzen für Unternehmen. Gleichzeitig entstehen neue Risiken und bestehende verändern sich. Als Spezialversicherer ist es unsere Aufgabe zu verstehen, wie sich diese Risiken entwickeln - und unsere Expertise, Risikoprüfung und Versicherungslösungen entsprechend weiterzuentwickeln. Versicherung kann ein Baustein im Risikomanagement sein, ersetzt aber keine Governance. Entscheidend sind klare Einsatzgrenzen, geschulte Mitarbeitende und Prozesse, mit denen Unternehmen Fehler früh erkennen und angemessen darauf reagieren können", erläutert Marc Thamm.*Der europäische Durchschnitt bezeichnet den Gesamtdurchschnitt der neun untersuchten Länder: Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlande, Spanien, Portugal, Irland, Italien und Frankreich.Über die UmfrageFür die KI-Umfrage im Auftrag von Hiscox befragte Statista vom 22. Mai bis 9. Juni 2026 insgesamt 4.520 Personen aus der europäischen Dienstleistungsbranche im Rahmen eines Computer Assisted Web Interview (CAWI). Die Studie wurde in Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Irland, Italien und Frankreich durchgeführt. Pro Land wurden 500 Personen befragt, in Frankreich 520.In Deutschland umfasste die Stichprobe 500 Beschäftigte aus dem Dienstleistungssektor, die nach eigener Einschätzung über ein gutes Wissen zur Nutzung von KI und zu deren künftiger Entwicklung in ihrem Unternehmen verfügen. Befragt wurden damit gezielt White-Collar-Beschäftigte mit entsprechendem KI-Bezug im Unternehmenskontext. Weitere Informationen unter: https://www.hiscox.de/research/ki-studie-2026/Über HiscoxHiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit einem auf die Absicherung beruflicher Risiken, privater Vermögenswerte und Spezialrisiken fokussierten Versicherungsportfolio. Gegründet vor über 125 Jahren ist das Unternehmen an der London Stock Exchange notiert (LSE:HSX) und hat Büros in vierzehn Ländern. Kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox Versicherungen mit einer umfassenden Allgefahrendeckung, insbesondere für Kunst, wertvollen Hausrat, Ferienhäuser und Oldtimer sowie Lösegeldversicherungen. Für Kunstsammlungen und Kunstausstellungen bietet Hiscox spezielle Konzepte an. Für Geschäftskunden bietet Hiscox branchenspezifische Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und Cyberversicherungen, die auf mittelständische Dienstleistungsunternehmen zugeschnitten sind. Hier konzentriert sich Hiscox auf die IT-, Medien-, Telekommunikations- sowie Unternehmensberatungsbranche. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hiscox.dePressekontakt:HiscoxEva-Maria Gose-FehlischBernhard-Wicki-Str. 380636 Münchenpresse@hiscox.comLHLK Agentur für KommunikationCeline AlbersGustav-Meyer-Allee 2513355 Berlin+49 30 400065218hiscox@lhlk.deOriginal-Content von: Hiscox, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15936/6396843