Düsseldorf (ots) -- Sicherheitsfragen zur Firmware vernetzter Geräte, Maschinen und Anlagen lassen sich jetzt in Alltagssprache stellen- Jan Wendenburg, CEO von ONEKEY: "Niemand soll erst eine Abfragesprache lernen oder die Dokumentation durchsuchen müssen, um an die Antworten zu kommen, die in den Firmware-Daten stecken."Das Düsseldorfer Cybersicherheitsunternehmen ONEKEY erweitert seinen KI-Agenten um zwei neue Funktionen. Neben der Untersuchung von Schwachstellen und der Analyse der Software-Stückliste (SBOM) unterstützt der ONEKEY AI Agent (https://www.onekey.com/de/feature/ai-agent) die Nutzer der ONEKEY Product Cybersecurity & Compliance Platform nun auch beim Erstellen komplexer Analyseabfragen und bei der Bedienung der Plattform selbst. Mit dem neuen OQL Query Assistant lassen sich Such- und Filterabfragen in der ONEKEY Query Language (OQL) aus einer einfachen Beschreibung in natürlicher Sprache erstellen. Die Funktion Product Support and Guidance beantwortet Fragen zu Funktionen und Arbeitsabläufen der Plattform direkt dort, wo Anwender gerade arbeiten.Die beiden neuen Funktionen setzen an einer Erfahrung an, die viele Sicherheitsteams kennen: Leistungsfähige Werkzeuge verlangen Spezialwissen. Wer die Plattform nur gelegentlich nutzt oder neu im Team ist, verliert Zeit mit der Suche nach der richtigen Abfrage oder dem passenden Arbeitsschritt. Der KI-Agent senkt diese Einstiegshürden und verringert die Abhängigkeit von einzelnen Fachleuten, die Abfragesprache und die Bedienung im Detail beherrschen.Komplexe Abfragen in natürlicher Sprache formulierenDie ONEKEY Query Language ermöglicht umfangreiche und sehr spezifische Analysen der Ergebnisse, die die Plattform bei der Firmware-Analyse erzeugt. Dafür mussten Anwender die Abfragesprache bislang allerdings beherrschen. Mit dem neuen OQL Query Assistant beschreiben Nutzer stattdessen in eigenen Worten, wonach sie suchen, und der KI-Agent schlägt auf dieser Grundlage eine passende OQL-Abfrage vor. Statt die Abfrage selbst in OQL zu schreiben, genügt etwa die Frage: "Welche Schwachstellen mit hohem Schweregrad gibt es?" oder "Welche Komponenten von Drittanbietern sind verwundbar?"Darüber hinaus erklärt der KI-Agent bestehende OQL-Abfragen und macht Vorschläge, wie sie sich verbessern oder verfeinern lassen. Davon profitieren neue Nutzer ohne OQL-Kenntnisse ebenso wie erfahrene Anwender, die komplexe Abfragen schneller erstellen oder an neue Fragestellungen anpassen möchten."Eine gute Abfragesprache ist ein mächtiges Werkzeug, aber sie darf kein Nadelöhr sein", erklärt Jan Wendenburg. "Mit dem OQL Query Assistant genügt es, die Sicherheitsfrage zu stellen. Den Vorschlag für die passende Abfrage liefert der KI-Agent." Der Nutzen für die Kunden: Erweiterte Analysemöglichkeiten stehen einem deutlich größeren Kreis von Anwendern offen, und Fachleute gewinnen Zeit für die eigentliche Bewertung der Ergebnisse.Hilfe bei der Bedienung direkt in der PlattformDie zweite neue Funktion, Product Support and Guidance, unterstützt Nutzer bei der Bedienung der ONEKEY-Plattform. Fragen zu Funktionen, Arbeitsabläufen und verfügbaren Informationen lassen sich direkt in natürlicher Sprache an den KI-Agenten richten. Er greift dafür auf die ONEKEY-Produktdokumentation und vorhandenes Produktwissen zurück und bereitet die relevanten Informationen als verständliche Handlungsanweisungen auf.Typische Fragen lauten etwa: Wie lassen sich Analyseergebnisse exportieren? Wo finden sich Informationen zu den Softwarekomponenten? Wie können betroffene Produkte überprüft werden? Insbesondere neue oder gelegentliche Nutzer müssen für solche grundlegenden Fragen zur Plattformbedienung nicht erst die Dokumentation durchsuchen oder den Support kontaktieren, sondern erhalten die Antwort, ohne ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen. Das erleichtert den Einstieg in die Plattform und beschleunigt die Einarbeitung.Der Mensch behält die KontrolleBei beiden Funktionen zieht ONEKEY eine klare Grenze: Der KI-Agent unterstützt Nutzer beim Erstellen von Abfragen und beim Durchführen von Arbeitsabläufen, nimmt aber keine eigenständigen Änderungen an Konfigurationen, Richtlinien oder Kundendaten vor. Die vom OQL Query Assistant erzeugten Abfragen werden dem Nutzer zur Überprüfung bereitgestellt. Der KI-Agent verändert dabei keine Analyseprofile und wendet keine Richtlinien automatisch an.Die Sicherheitsinformationen zur Firmware liefert weiterhin die deterministische, also stets nachvollziehbare Analyse der Plattform; der KI-Agent macht sie lediglich leichter zugänglich. "Unser KI-Agent ist ein Assistent, kein Autopilot", betont Jan Wendenburg. "Er schlägt vor, erklärt und führt durch die Plattform. Was davon umgesetzt wird, entscheidet der Mensch."Vom Schwachstellen-Check bis zur PlattformbedienungMit den beiden neuen Funktionen reicht der Nutzen des KI-Agenten über die Untersuchung von Schwachstellen und die Analyse der Software-Stückliste hinaus. Ziel ist es, technische Einstiegshürden abzubauen, die Abhängigkeit von Spezialwissen zu verringern und Anwendern schneller die benötigten Funktionen und Informationen zugänglich zu machen."Je einfacher Sicherheitsteams mit ihren Daten arbeiten können, desto schneller kommen sie zu belastbaren Entscheidungen", fasst Jan Wendenburg zusammen. "Genau dafür bauen wir unseren KI-Agenten Schritt für Schritt aus."ONEKEY (https://www.onekey.com/de) ist Europas führender Spezialist für Product Cybersecurity & Compliance Management und Teil des Investmentportfolios von PricewaterhouseCoopers Germany (PwC). Die einzigartige Kombination der automatisierten ONEKEY Product Cybersecurity & Compliance Platform (OCP) mit Expertenwissen und Consulting Services bietet schnelle und umfassende Analyse, Unterstützung und Management zur Verbesserung der Produkt Cybersecurity und Compliance vom Produkt Einkauf, Design, Entwicklung, Produktion bis zum End-of-Life.Kritische Sicherheitslücken und Compliance-Verstöße in der Geräte-Firmware werden durch die KI-basierte Technologie innerhalb von Minuten vollautomatisch im Binärcode identifiziert - ohne Quellcode, Geräte- oder Netzwerkzugriff. Durch die integrierte Erstellung von "Software Bills of Materials (SBOMs)" können Software-Lieferketten proaktiv überprüft werden. "Digital Cyber Twins" ermöglichen die automatisierte 24/7 Überwachung der Cybersicherheit auch nach dem Release über den gesamten Produktlebenszyklus.Der integrierte ONEKEY Compliance Wizard deckt bereits heute die Anforderungen nach IEC 62443-4-2, ETSI EN 303 645, UNECE R1 55 und vielen anderen ab. Im Rahmen des EU-geförderten Projekts CRACoWi (Cyber Resilience Act Compliance Wizard) entwickelt ONEKEY gemeinsam mit 13 europäischen Partnern einen KI-gestützten Assistenten zur automatisierten Umsetzung des EU Cyber Resilience Act (CRA). Dieser unterstützt Unternehmen vom ersten CRA-Scope-Check bis zur Erstellung der notwendigen Declaration of Conformity.Das Product-Security-Incident-Response-Team (PSIRT) wird durch die integrierte, automatische Priorisierung von Schwachstellen effektiv unterstützt und die Zeit bis zur Fehlerbehebung deutlich verkürzt.International führende Unternehmen in Asien, Europa und Amerika profitieren bereits erfolgreich von der ONEKEY Product Cybersecurity & Compliance Platform (OCP) und den ONEKEY Cybersecurity Experten.Pressekontakt:Weitere Informationen: ONEKEY GmbH,Sara Fortmann, E-Mail: sara.fortmann@onekey.com,Toulouser Allee 19A, 40211 Düsseldorf, Deutschland,Web: https://onekey.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: ONEKEY GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151206/6396858