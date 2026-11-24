Frankfurt am Main (ots) -Eiskunstlauf-Weltmeister Hase und Volodin auf dem Cover des neuen Sporthilfe Magazins // Staatsminister Ronald Rauhe über seine ersten Monate in der Politik: "Der Umgangston im Bundestag hat mich überrascht" // Olympiasiegerin Dajana Eitberger über Familie und SpitzensportNach ihrem jüngsten Grand-Prix-Sieg zählen sie erneut zu den Top-Favoriten der internationalen Eiskunstlauf-Saison: Im neuen Sporthilfe Magazin sprechen die Weltmeister und Olympia-Medaillengewinner Minerva Hase und Nikita Volodin über Vertrauen, ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten und die Grundlagen ihrer erfolgreichen Partnerschaft auf dem Eis. "Man muss lernen, wann der andere einen Anstupser braucht - und wann man besser einfach mal den Mund hält", sagt Hase im gemeinsamen Interview. Gerade bei Hebungen und Würfen sei absolutes Vertrauen unverzichtbar. Trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere ergänzen sich beide hervorragend. "Ich habe von Minerva gelernt, mehr Verantwortung zu übernehmen", sagt Volodin. Hase wiederum erklärt: "Ich lerne von Nikita, manche Dinge einfach sein zu lassen." Zum Interview im E-Paper... (https://magazin.sporthilfe.de/2026/ausgabe-2/wortwechsel)Staatsminister Ronald Rauhe: "Der Umgangston im Bundestag hat mich überrascht"Vom Olympiasieger zum Staatsminister: Seit September ist Ronald Rauhe Staatsminister für Sport und Ehrenamt im Bundeskanzleramt. Im Sporthilfe Magazin spricht der Kanu-Olympiasieger über seine ersten Erfahrungen in der Politik und die Unterschiede zum Spitzensport. "Der Umgangston im Bundestag hat mich wirklich überrascht und auch mitgenommen", sagt Rauhe. "Ich komme aus dem Sport, da gehört es dazu, dass man unterschiedliche Meinungen hat und auch hart miteinander diskutiert. Aber Respekt und Fairness müssen immer die Grundlage sein." Für Deutschlands Athletinnen und Athleten fordert Rauhe bessere Rahmenbedingungen und eine engere Verzahnung der verschiedenen Fördersysteme. Sein Ziel: Sportlerinnen und Sportler sowohl während ihrer Karriere als auch darüber hinaus bestmöglich zu unterstützen. Zum Interview im E-Paper... (https://magazin.sporthilfe.de/2026/ausgabe-2/impulse?modal=modal-olympiasieger-zum-staatsminister)Familie und SpitzensportWie lassen sich sportliche Höchstleistungen und Familienleben vereinbaren? Dieser Frage widmet sich das neue Sporthilfe Magazin anhand persönlicher Geschichten erfolgreicher Athletinnen und Athleten. "Ich glaube, ich wäre in den letzten sechs Jahren nicht so erfolgreich gewesen, wenn ich meine Familie nicht gehabt hätte", sagt Rennrodlerin Dajana Eitberger. Sechs Jahre nach der Geburt ihres Sohnes gewann sie bei den Olympischen Spielen 2026 Gold mit der Mannschaft sowie Silber im Doppelsitzer. Der Weg dorthin verlangte jedoch dem gesamten Umfeld viel ab: "Mein Mann hat in den letzten sechs Jahren seine beruflichen Wünsche, seine Passion und seine eigenen Antreiber hintenangestellt, damit ich meinen Traum erfüllen und verwirklichen kann." Auch Kanutin Lisa Jahn und Ruderer Laurits Follert geben Einblicke in ihren Alltag zwischen Elternschaft und Spitzensport. Um Athletinnen und Athleten auf diesem Weg besser zu unterstützen, hat die Sporthilfe Anfang 2026 ihre Unterstützung für schwangere Athletinnen sowie im Bereich Kinderbetreuung ausgebaut. Zum Beitrag im E-Paper... (https://magazin.sporthilfe.de/2026/ausgabe-2/thema)Weitere Themen im neuen Sporthilfe Magazin (Auszug):- Sport trifft Politik: 3x3-Basketballer Fabian Giessmann und der ehemalige Obama-Wahlkampfstratege Julius van de Laar darüber, was Politik vom Spitzensport lernen kann. Zum Beitrag im E-Paper... (https://magazin.sporthilfe.de/2026/ausgabe-2/360-grad)- Alles auf Anfang im Bobsport: Olympiasieger Jörn Wenzel und Olympiasiegerin Lisa-Marie Buckwitz über den Wechsel vom Anschieben auf den Pilotensitz. Zum Beitrag im E-Paper... (https://magazin.sporthilfe.de/2026/ausgabe-2/impulse?modal=modal-alles-auf-anfang)- Das bewegt Athletinnen und Athleten: Larissa Eifler, Dajana Eitberger, Lukas Gloßner und Emma Weiß geben einen ganz persönlichen Einblick in das, was sie aktuell beschäftigt. Zum Beitrag im E-Paper... (https://magazin.sporthilfe.de/2026/ausgabe-2/sporthilfe-familie?modal=modal-das-bewegt-die-athletinnen-und-athleten)- "Hall of Fame des deutschen Sports": Die Neuaufnahmen Laura Dahlmeier, Fabian Hambüchen, Britta Steffen und Felix Neureuther im Porträt. Zum Beitrag im E-Paper... (https://magazin.sporthilfe.de/2026/ausgabe-2/hall-of-fame)Hinweis für Redaktionen:Hier geht's zum gesamten E-Paper: Start (https://magazin.sporthilfe.de/2026/ausgabe-2/start)Alle Inhalte stehen honorarfrei zur redaktionellen Nutzung zur Verfügung - unter Nennung der Quelle "Sporthilfe Magazin".Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeDjamila BöhmHanauer Landstr. 16660314 Frankfurt am MainTel: 0170-5239996E-Mail: djamila.boehm@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6396856