Das Phenikaa University Hospital und die GN Corporation haben in einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) den Rahmen für eine Zusammenarbeit in Forschung, Ausbildung und Technologietransfer in der regenerativen Medizin festgelegt. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf Zelltherapien und Tissue Engineering.

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Representatives of Phenikaa University Hospital, Vietnam (PhenikaaMec), GN Corporation, Japan (GNCorp) and Global Niche Corp, USA (GNA) at the MoU signing ceremony, Hanoi, Vietnam, 17 November 2026; Sitting L>R: Ms. Yoshiko Amikura (GNCorp), Dr. Nguyen Thanh Hoi (General Director, PhenikaaMec), Dr. Samuel JK Abraham (GNA); The event was graced by Dr. Masafumi Saito, First Secretary, Embassy of Japan, Hanoi, Vietnam, (Stdg. 6th from Lt), joined by Dr. Hoang Minh Duc, Director, Stem cell center, PhenikaaMec (Stdg. 2nd from Lt), Dr. Rajappa Senthilkumar, Nichi-in Center for Regenerative Medicine, R&D collaborator of GNCorp, (Stdg. 5th from Rt), physicians and scientists of PhenikaaMec and the representatives of Technimex JSC.

Mit diesem Schritt verbinden die beiden Partner die Expertise der GN Corporation in den Bereichen Biomaterialien, zellbasierte Technologien und Tissue Engineering mit den Laboreinrichtungen sowie den wissenschaftlichen und klinischen Teams des Phenikaa University Hospital. Die Zusammenarbeit, die von Global Niche Corp (USA) unterstützt wird, konzentriert sich auf den wissenschaftlichen Austausch, die Ausbildung und den Aufbau technischer Kompetenzen vor Ort. Mögliche klinische Anwendungen sollen schrittweise angegangen werden. Voraussetzung dafür sind eine wissenschaftliche Bewertung und die Genehmigung durch die zuständigen vietnamesischen Behörden.

Für das Phenikaa University Hospital ist die Vereinbarung Teil umfassender Anstrengungen, internationale Wissenschaftspartnerschaften zu stärken und in Vietnam Kompetenzen in der regenerativen Medizin aufzubauen.

Über die GN Corporation:

Die 2002 gegründete GNCorp stützt sich auf weltweite interdisziplinäre Forschung und entwickelt neuartige Gesundheitslösungen auf Basis originärer japanischer Technologien. Zu den bisherigen Erfolgen zählen:

NCRM NICHE und Fujio Cup Quiz im Bereich Stammzellen: seit 2006 jährlich stattfindende Formate zur Wissensvermittlung und Förderung junger Wissenschaftler und Ärzte in der regenerativen Medizin.

Technologietransfer der Autologous Immune Enhancement Therapy (AIET): Dabei werden körpereigene Immunzellen wie natürliche Killerzellen (NK-Zellen) und T-Zellen isoliert, außerhalb des Körpers (ex vivo) vermehrt und anschließend reinfundiert.

Einfache, einstufige Zelltherapie bei männlicher Harnröhrenstriktur (BHES-HAUS). Die zweistufige Variante (BEES-HAUS) wurde gemäß dem japanischen Gesetz über die Sicherheit der regenerativen Medizin nach Japan transferiert.

Festigel: Trägermatrix für die Übertragung von Zellen und Gewebe in der Zahnmedizin, Augenheilkunde und Urologie sowie zur Umkehr der Zellseneszenz (in vitro).

Von der US-Arzneimittelbehörde FDA erteilter Orphan-Drug-Status für ein Exopolysaccharid zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie.

Nanotechnologische Ansätze bei endothelialer bullöser Keratopathie und gegen den weltweiten Mangel an Spenderhornhäuten (ICE-TUBE).

Über das Phenikaa University Hospital:

Das Phenikaa University Hospital in Hanoi gehört zur Phenikaa Group. Sein Ziel ist es, medizinische Fortschritte in die klinische Praxis zu überführen und so die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen in Vietnam zu verbessern. Welche medizinischen Technologien die Klinik einführt und weitergibt, entscheidet sie gezielt nach wissenschaftlicher Evidenz, Patientensicherheit und klinischer Wirksamkeit. In der regenerativen Medizin und bei Zelltherapien legt das Haus besonderen Wert auf eine sorgfältige Bewertung, Qualitätssicherung und die Entwicklung klinischer und technischer Teams. Forschung, Lehre und Patientenversorgung sind eng miteinander verzahnt, ergänzt durch internationale Kooperationen. Auf diese Weise will das Krankenhaus Fachwissen vor Ort aufbauen, eine nachhaltige Grundlage für die sichere Anwendung neuer Technologien schaffen und Patienten einen besseren Zugang zu geeigneten Innovationen ermöglichen.

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Contacts:

Samuel JK Abraham

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