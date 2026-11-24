Berlin (ots) -Obwohl 86 Prozent der pflegebedürftigen Menschen zu Hause versorgt werden und davon knapp zwei Drittel ausschließlich durch Angehörige, gibt es bislang keine systematisch erfassten Erkenntnisse zu der Qualität ihrer Versorgung - im Gegensatz zur Pflege in stationären Einrichtungen, die sich auf nur 14 Prozent der Versorgung beläuft. Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) macht in seinem neuen Pflege-Report "Pflege zu Hause: Regionale Perspektiven und Herausforderungen" auf diese Lücke aufmerksam und misst in Ausschnitten erstmals die Versorgungsqualität für alle zu Hause Gepflegten ab 60 Jahren mit den Pflegegraden zwei bis fünf, unabhängig davon, ob sie von einem Pflegedienst oder ausschließlich durch Angehörige gepflegt werden. Untersucht wurden dafür die drei kritischen Versorgungsoutcomes Dehydration, potenziell vermeidbare Krankenhausaufenthalte durch Stürze und Dauerverordnungen von Benzodiazepinen und Z-Substanzen. Die Ergebnisse sind heute im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz von WIdO und AOK-Bundesverband vorgestellt worden.Basis der WIdO-Analyse sind AOK-Routinedaten, welche neben soziodemographischen Merkmalen auch die Pflegebedürftigkeit sowie die medizinische Versorgung umfassen und somit Versorgungsauffälligkeiten in der häuslichen Pflege an Schnittstellen der Sektoren und Berufsgruppen sichtbar machen können."Unsere Ergebnisse zeigen, dass es regionale Unterschiede in der Versorgung bei allen drei Kennzahlen gibt, die nicht durch die unterschiedliche Verteilung von Pflegegraden, Altersstruktur oder Morbidität erklärt werden können", sagt Susann Behrendt, Forschungsbereichsleiterin Pflege des WIdO. So wurden etwa im Jahr 2024 aufgrund von Dehydration bundesweit 1,4 Prozent der AOK-versicherten zu Hause Gepflegten mindestens einmal im Krankenhaus versorgt. In absoluten Zahlen entspricht dies mehr als 16.100 Menschen. Besonders betroffen sind hier mit Anteilen von bis zu 4,6 Prozent vor allem einige Landkreise u.a. in Rheinland-Pfalz und Brandenburg sowie in Bayern.Auch bei den Krankenhausaufenthalten durch potenziell vermeidbare Stürze zeigen sich deutliche regionale Unterschiede. Bei diesem Indikator werden pflegebedürftige Menschen betrachtet, welche Medikamente einnehmen, die das Sturzrisiko erhöhen, sogenannte FRIDs-Verordnungen (Fall-risk increasing drugs). Von den rund 1,1 Millionen zu Hause gepflegten AOK-Versicherten wiesen im Jahr 2024 knapp drei Viertel (73,4 Prozent) und damit 818.464 Personen mindestens eine dieser Verordnungen auf. Fast jede zehnte von ihnen (9 Prozent) musste mit einer potenziell sturzassoziierten Verletzung im Jahr 2024 im Krankenhaus versorgt werden, in absoluten Zahlen entspricht das 73.404 Menschen. Die höchsten Raten treten in Bayern auf, die auffälligsten Kreise dort kommen auf Sturz-Anteile zwischen 10,6 bis 16 Prozent.Bei den Dauerverordnungen von Benzodiazepinen und Z-Substanzen sind hingegen vor allem Nordrhein-Westfalen, das Saarland sowie einzelne Landkreise im Norden in Baden-Württemberg auffällig. Bei diesen Verordnungen handelt es sich um Arzneimittel, die unter anderem bei Schlaf- oder Angststörungen eingesetzt werden und die aufgrund ihres hohen Risikos für die Entwicklung einer Toleranz und Sucht maximal vier Wochen lang eingesetzt werden sollten. 2024 waren vier Prozent der zu Hause Gepflegten von Dauerverordnungen betroffen."Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig es wäre, auch für die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen zu Hause ein flächendeckendes und regelmäßiges Qualitätsmonitoring zu etablieren", so Behrendt. "Zur Qualität der Versorgung brauchen wir mehr systematische Transparenz, auch über Berufsgruppen und Sektoren hinweg. Unsere Analyse zeigt, dass nur mit diesem ganzheitlicheren Blick relevante Optimierungspotenziale an den Schnittstellen der Versorgung sichtbar werden." Umsetzbar wäre dies Behrendt zufolge, ohne zusätzlichen Dokumentationsaufwand, durch Nutzung der Abrechnungsdaten der Kranken- und Pflegekassen.Die Analysen zeigen mit diesen ersten Kennzahlen konkrete interprofessionelle und regionale Handlungsbedarfe auf. Behrendt: "Bei Stürzen etwa müsste man sich neben personenseitigen Risiken eine mögliche Unterversorgung mit Hilfsmitteln oder die Umsetzung von Wohnraumanpassungen ansehen, bei Dehydration die Früherkennung von gesundheitlichen Risikofaktoren sowie die Etablierung von Trinkroutinen und bei Benzodiazepinen auch die regionale Verordnungspraxis. Dafür könnten Routinedaten der Kranken- und Pflegekassen genutzt werden, auch, um Potenziale und Risiken in den Regionen besser zu kennen."Reimann: Routinedaten auch für neue Pflegebegleitung nutzenDie Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann, fordert auf der Pressekonferenz zum Pflege-Report: "Die Pflege zu Hause muss gestärkt werden. Das Pflegeneuordnungsgesetz bietet hier, zum Beispiel mit der neuen Pflegebegleitung, bereits einen guten Ansatzpunkt." Mit dieser Maßnahme sollen die Pflegearrangements stabilisiert werden, die Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstpflegekompetenz der pflegebedürftigen Person gefördert und die Pflegekompetenzen der Angehörigen gestärkt werden. Reimann: "Noch wirkungsvoller kann diese Maßnahme gestaltet werden, wenn die Pflegebegleitung die ganz konkreten regionalen Herausforderungen kennt. Besonders wichtig ist hierbei auch der kleinräumige Blick auf die Kreise, den das WIdO ebenfalls vornimmt."Bei der morgigen Anhörung zum Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) sieht Reimann Nachbesserungsbedarf, vor allem bei der Finanzierung. Denn trotz Gesetzentwurf zeichnet sich laut Kostenschätzung des Bundesgesundheitsministeriums im Saldo ein Defizit von 1,35 Milliarden Euro ab. Zudem drängt sie auf Strukturreformen: "Mit Blick auf die Pflege zu Hause fordert die AOK-Gemeinschaft seit Langem eine sektorenunabhängige Versorgung, um neue Wohnformen zu ermöglichen. Das muss Gegenstand eines PNOG 2 sein."Dr. Andreas Büscher, Professor für Pflegewissenschaft an der Hochschule Osnabrück und Mitherausgeber des Pflege-Reports 2026, weist auf der Pressekonferenz zudem darauf hin, dass für die Stärkung der Pflege zu Hause auch die unterschiedlichen Ausgangslagen der Pflegehaushalte berücksichtigt werden müssen: "In der häuslichen Pflege gleicht kaum ein Haushalt dem anderen. Gesundheitliche Bedürfnisse, die familiäre und sozioökonomische Situation und auch Versorgungsstrukturen vor Ort prägen maßgeblich, wie Menschen zu Hause versorgt werden." Auch für die im Juli 2026 gestartete reformierte gesetzliche Qualitätssicherung für die rund 15.000 ambulanten Pflegedienste sei dies eine Herausforderung. Büscher: "Zwei wesentliche Aspekte sind zudem nicht Gegenstand des neuen Verfahrens: einerseits die sektorenübergreifende Betrachtung und andererseits werden Pflegearrangements ohne professionelle Pflege im neuen Prüfverfahren nicht betrachtet."Hinweis für die Redaktionen:Sie finden die gesamte Pressemappe zum Pflege-Report 2026 unter https://www.aok.de/pp/bv/Mehr Informationen im Internet: https://www.wido.de/publikationen-produkte/buchreihen/pflege-report/2026/Open-Access-Publikation: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-74286-0Pressekontakt:Wissenschaftliches Institut der AOKPressestellePeter WillenborgTelefon: 030 34646 2467Mobil: 0173 / 8607866E-Mail: presse@wido.bv.aok.deOriginal-Content von: Wissenschaftliches Institut der AOK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32063/6396867