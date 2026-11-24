Bonn/Berlin/Kyjiw (ots) -Während die europäischen Staats- und Regierungschefs am 26. und 27. November über die weitere finanzielle Unterstützung der Ukraine beraten, verschärft sich für viele Menschen im Land die Ernährungssituation. Laut Welthunger-Index 2026 (https://www.globalhungerindex.org/ukraine.html?utm_source=chatgpt.com) sind 10,8 Prozent der ukrainischen Bevölkerung unterernährt. Damit liegt die einstige Kornkammer Europas inzwischen auf einem ähnlichen Niveau wie etwa Irak oder Libyen. Besonders kritisch ist die Lage in den Frontregionen. Dort herrscht nach Angaben des Frühwarnsystems FEWS NET (https://fews.net/middle-east-and-europe/ukraine/food-security-outlook/october-2026) teilweise bereits eine Krise der Ernährungssicherheit (IPC-Stufe 3). Von Januar bis März 2027 werden voraussichtlich bis zu 2,5 Millionen Menschen humanitäre Nahrungsmittelhilfe benötigen. Gleichzeitig ist der UN-Hilfsplan für die Ukraine (https://fts.unocha.org/plans/1515/summary) bislang erst zu rund drei Vierteln finanziert."In Cherson leben die Menschen seit Jahren unter ständigem Beschuss. Für Familien, die den Großteil ihres Einkommens verloren haben, ist schon der Einkauf von Lebensmitteln zu einer täglichen Herausforderung geworden. Mit dem nahenden Winter kommt die Sorge hinzu, wie sie ihre Wohnungen warmhalten sollen. Dass ausgerechnet in einem Land, das einst als Kornkammer Europas galt, Menschen hungern, zeigt, wie tiefgreifend dieser Krieg ihre Lebensgrundlagen zerstört hat", sagt John O'Brien, Landesdirektor der Welthungerhilfe in der Ukraine.Trotz vergleichsweise guter Ernteaussichten erschweren der anhaltende Beschuss, zerstörte Infrastruktur, steigende Lebenshaltungskosten und fehlende Einkommen den Zugang zu Lebensmitteln. Der Grund dafür sind vor allem die zunehmenden Angriffe auf Häfen und Transportwege für die Getreideexporte über das Schwarze Meer. Laut UN-Ernährungsorganisation FAO (https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-outlook--global-food-commodity-supplies-remain-generally-ample--but-risks-are-mounting/en) sind die Getreideexporte über wichtige ukrainische und russische Häfen am Schwarzen und Asowschen Meer binnen eines Jahres um mehr als 93 Prozent eingebrochen. Für ukrainische Landwirte hat das gravierende Folgen: Ihre Lager füllen sich, die Transportkosten steigen und viele können ihre Ernte nicht mehr gewinnbringend verkaufen. Dadurch fehlt ihnen Geld für die nächste Aussaat. Sollten die Exportprobleme anhalten und Landwirte deshalb weniger anbauen, könnte sich die ukrainische Getreideernte 2027 nach Einschätzung des Landwirtschaftsministeriums nahezu halbieren. Die gestörten Handelswege erhöhen zugleich die Risiken für die Ernährungssicherheit in Ländern, die auf Getreideimporte angewiesen sind.Medikamente statt MahlzeitenFür manche Menschen in der Ukraine stellt sich die Frage: Lebensmittel oder lebenswichtige Medikamente? Die 47-jährige Liliia Eksarova lebt in Jablutschne, einem Dorf in der Region Sumy. Sie versorgt ihren an Krebs erkrankten Vater und ein Kind mit Behinderung. "Ich spare an fast allem. Ich lasse Mahlzeiten ausfallen und verzichte auf praktisch alles andere, nur um Medikamente kaufen zu können", berichtet Liliia.Olena Kovalenko, Regionalmanagerin der Welthungerhilfe in der Ukraine, sprach kürzlich in Jablutschne, rund 30 Kilometer von der Front entfernt, mit Liliia und zwei weiteren Frauen, die um humanitäre Unterstützung baten. "Die Nöte vieler Frauen sind klar: Wie stelle ich die Grundversorgung sicher? Kann ich mir Medikamente, Heizung, Strom und Lebensmittel zum Überleben leisten?", berichtet Kovalenko.Bargeldhilfe sichert die Versorgung im WinterDie Welthungerhilfe unterstützt jeden Winter besonders gefährdete Menschen, die vom Krieg betroffen sind, mit Bargeldhilfen zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse. Familien können damit dringend benötigte Lebensmittel, Heizmaterial und Medikamente kaufen. Mit Unterstützung des Auswärtigen Amts wird die Welthungerhilfe in den kommenden Monaten mehr als 3.000 Haushalte in der Ukraine dabei unterstützen, die Auswirkungen des Winters zu bewältigen. Die Winterhilfe erreicht Familien und Gemeinschaften in den frontnahen Regionen Charkiw, Cherson, Mykolajiw, Sumy und Saporischschja. Um diese Unterstützung aufrechtzuerhalten und auszuweiten, bittet die Welthungerhilfe dringend um Spenden unter dem Stichwort "Nothilfe Ukraine (https://www.welthungerhilfe.de/jetzt-spenden-und-helfen?init_currency=EUR&amount=100&rhythm=1&purpose=176)".Olena Kovalenko, Regionalmanagerin der Welthungerhilfe in Charkiw, sowie der Landesdirektor John O'Brien stehen bei Interesse für Interviews auf Englisch zur Verfügung.Weitere Informationen finden Sie unter www.welthungerhilfe.de/presseDie Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie setzt sich mutig und entschlossen für eine Welt ohne Hunger ein. Seit ihrer Gründung am 14.12.1962 wurden 13.424 Auslandsprojekte in rund 72 Ländern und Gebieten mit 5,76 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.Pressekontakt:Herausgeber:Deutsche Welthungerhilfe e.V.Ansprechpartnerinnen:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228-2288-132Mobil 0172-2525962simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Linda KrämerTelefon 0228 2288 640presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6596/6396866