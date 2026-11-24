Besteht das Sonnensystem nicht aus acht, sondern aus neun Planeten? Neue Computermodelle bringen diese Theorie ins Spiel. Die Forscher:innen sprechen von einem doppelt so großen Planeten wie die Erde. Unser Sonnensystem hat acht Planeten: Erde, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und wenn dem doch nicht so wäre? Laut neuen Computermodellen könnte sich in den äußeren Bereichen des Sonnensystems ein neunter Planet verbergen. Astrophysiker:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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