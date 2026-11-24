Der Ausgang der brasilianischen Präsidentschaftswahl hat an den lokalen Anleihe- und Währungsmärkten eine deutliche Korrektur ausgelöst. Nach Einschätzung von Abdallah Guezour, Head of Emerging Markets Debt and Commodities bei Schroders, verfügt Brasilien jedoch über erhebliche makroökonomische Puffer Angesichts der Differenzierung bei Schwellenländeranleihen, sieht er Chancen für Investoren, auch bei brasilianischen Anleihen. Trotz der jüngsten Korrektur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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