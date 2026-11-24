STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württembergs IG-Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch hat sich vor der vierten Verhandlungsrunde leicht zuversichtlich mit Blick auf eine Einigung im laufenden Tarifkonflikt geäußert. Sie schätze die Chancen auf eine Einigung in dieser Woche auf "60 zu 40", sagte Resch der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

Als Verhandlungsführerin brauche sie Zuversicht. "Aber es gibt auch noch viele Anzeichen dafür, dass es nicht gelingen könnte, weil wir in zentralen Punkten noch verdammt weit auseinanderliegen", sagte Resch. Es könne also auch zum Bruch kommen. Resch zufolge wäre es aber nicht gut, den Konflikt im neuen Jahr weiterführen zu müssen.

An diesem Mittwoch treffen sich die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zur nächsten Verhandlung in Mannheim. Am Montag hatte die Spitze der IG Metall die Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen beauftragt, "gemeinsam ein neues Angebot der Arbeitgeberseite entgegenzunehmen und zu verhandeln". Die Arbeitgeber hätten jetzt die Chance, ein Angebot auf den Tisch zu legen, das die Leistungen der Beschäftigten respektiert, hieß es laut Mitteilung der IG Metall.

Derweil laufen bundesweit 24-Stunden-Warnstreiks. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Sie fordert für die 3,7 Millionen Beschäftigten bei einer einjährigen Laufzeit fünf Prozent mehr Geld. Gesamtmetall bietet eine Einmalzahlung, die aber unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden kann, sowie 1,3 Prozent mehr Geld zum Juli 2028. Die Laufzeit soll nach Vorstellung der Arbeitgeber 26 Monate betragen.

Strittig sind zudem Möglichkeiten, vom Tarifvertrag abzuweichen. Die Gewerkschaft fordert ein tarifliches Verfahren mit kontrollierbaren Zusagen, wenn die Arbeitnehmer beispielsweise für Investitionen zeitweise Abschläge hinnehmen sollen. Die Arbeitgeber wollen das bislang nur auf betrieblicher Ebene mit den Betriebsräten besprechen./rwi/DP/zb