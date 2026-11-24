Düsseldorf (ots) -- Hinsehen lernen: Neues Online-Training für Mitarbeitende- "Finanzielle Gewalt sichtbar machen": Förderung des Forschungs- und Transferprojekts des institut für finanzdienstleistungen e.V. (iff) gemeinsam mit Dr. Birgit Happel über die TARGOBANK Stiftung- Konkrete Hilfe vor Ort stärken: Insgesamt 60.000 Euro Spenden an Weißer Ring e.V., UN Women Deutschland e.V. und das DialogHaus in DuisburgEr kontrolliert jede Ausgabe. Sie hebt kein Geld mehr selbst ab. In der Bankfiliale führt er das Gespräch. Gewalt gegen Frauen ist nicht immer sichtbar - oft beginnt sie beim Geld. Zum Orange Day am 25. November macht die TARGOBANK ihre Mitarbeitenden fit, Warnsignale zu erkennen und richtig zu handeln. Gleichzeitig fördert die Bank Forschung zu finanzieller Gewalt und unterstützt Hilfsangebote für Betroffene mit 60.000 Euro.Denn Gewalt gegen Frauen ist kein Einzelschicksal, sondern ein strukturelles Problem: Alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt in ihrer Partnerschaft. Doch weniger als zehn Prozent der Fälle werden angezeigt. 50 Prozent der Frauen haben bereits psychische, 20 Prozent körperliche Gewalt erlebt. Sie betrifft alle sozialen Schichten und Kulturen - und äußert sich körperlich, psychisch, sexuell, digital oder finanziell. Wer finanziell abhängig ist, findet schwerer einen Ausweg aus einer von Missbrauch geprägten Beziehung."Unsere Mitarbeitenden sollen finanzielle Gewalt gegen Frauen erkennen und wissen, an wen sich Betroffene wenden können. Dafür schulen und sensibilisieren wir sie. Gleichzeitig unterstützen wir zum Orange Day drei wichtige Hilfsorganisationen, die konkrete Hilfe bieten," sagt Isabelle Chevelard, die Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK.16 Tage Orange: Männer im FokusSeit 1991 setzt die UN-Kampagne "Orange the World" ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.16 Tage lang - vom Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember - zeigen Menschen, Städte und Unternehmen weltweit mit der Farbe Orange: null Toleranz. In Deutschland setzt UN Women Deutschland die Kampagne um. Nicht alle Männer sind Täter - aber alle können Haltung zeigen und Veränderung anstoßen.Was die TARGOBANK konkret tutHinsehen lernen. Ab dem 25. November ermöglicht die TARGOBANK allen Mitarbeitenden ein Online-Training zu Gewalt gegen Frauen. Fallbeispiele, kurze Videos und Quizfragen zeigen, wie Gewalt aussieht, wo sie beginnt und wie Mitarbeitende Situationen richtig einordnen - im Kundengespräch, im Team und im privaten Umfeld. Das Training sensibilisiert für das Tabuthema und zeigt Warnsignale und Unterstützungsmöglichkeiten auf.Finanzielle Gewalt sichtbar machen. Geld kann ein Werkzeug der Kontrolle sein: zugeteiltes Haushaltsgeld, gesperrte Karten, Schulden auf den Namen der Partnerin. Diese Form der Gewalt bleibt oft unentdeckt. Die TARGOBANK Stiftung fördert deshalb seit Februar 2026 das Forschungs- und Transferprojekt "Finanzielle Gewalt sichtbar machen" des Instituts für Finanzdienstleistungen (iff) gemeinsam mit Dr. Birgit Happel (Geldbiografien). Das Projekt erforscht finanzielle Gewalt in Deutschland und entwickelt praxisnahe Wege zur Vorbeugung. Erste Ergebnisse erscheinen im Frühjahr 2027.Hilfe vor Ort stärken. Die TARGOBANK spendet aus der Gesellschaftlichen Dividende anlässlich des Orange Days 60.000 Euro an gemeinnützige Organisationen: je 15.000 Euro an Weisser Ring e.V. und UN Women Deutschland, 30.000 Euro gehen an das neue Dialoghaus in Duisburg. Das landesweit einzigartige Projekt bietet Opfern und Zeug*innen von Straftaten persönliche Beratung und passende Hilfsangebote - auf Wunsch anonym und ohne Anzeige bei der Polizei. "Im DialogHaus stehen die Menschen mit ihren individuellen Geschichten und Bedürfnissen im Mittelpunkt. Wir hören zunächst einmal zu, wir werten nicht und geben unser Bestes, um die Hilfe zu finden, die die Person in ihrer Situation benötigt", sagt Silke Fiedeler, Leiterin des DialogHauses.Ein Platz für alle. In Social Media setzen Mitarbeitende ein gemeinsames Statement: Eine Bank, viele Menschen, eine Botschaft. Im Mittelpunkt steht eine eigens gefertigte "Orange Day"-Sitzbank, die einen Platz für alle in der Gesellschaft bieten soll. Pünktlich zum Orange Day zieht die Bank ins Dialoghaus Duisburg - als Ort zum Ankommen für Menschen, die Hilfe suchen.Respekt, Vielfalt und Teilhabe sind fest in den ESG-Richtlinien der TARGOBANK verankert. Als Teil der Crédit Mutuel Alliance Fédérale übernimmt die Bank gesellschaftliche Verantwortung - am Orange Day und darüber hinaus.Über TARGOBANKDie TARGOBANK ist Teil der TARGO Deutschland GmbH und verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut rund 4 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst Konten und Karten, Kredite, Angebote zur Geld- und Vermögensanlage sowie Versicherungen (über die ACM Deutschland). Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen das Geschäftsmodell, darunter eine Autobank. Über Corporate Banking bietet die TARGOBANK Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung.Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland Standorte und ist online sowie telefonisch 24/7 erreichbar.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.700 Mitarbeiter*innen. Davon sind rund 3.000 in Duisburg beschäftigt, wo das Kundencenter und die IT angesiedelt sind. Hinzu kommen Büros in Mainz (Factoring) und Frankfurt (TARGOBANK Corporate Banking).Die TARGO Deutschland GmbH ist eine Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas.Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber die TARGOBANK StiftungDie 1986 gegründete TARGOBANK Stiftung fördert gemeinnützige Projekte in den Bereichen Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschutz sowie finanzielle Bildung. Ihr Engagement folgt dem Anspruch, nachhaltige Entwicklungschancen für alle zu ermöglichen. Als Stiftung der TARGOBANK ist sie Ausdruck einer langfristig angelegten gesellschaftlichen Verantwortung, die auch das Selbstverständnis von Crédit Mutuel Alliance Fédérale, des genossenschaftlichen Mutterkonzerns der TARGOBANK, prägt.Crédit Mutuel Alliance Fédérale stellt jedes Jahr 15 Prozent seines konsolidierten Nettoergebnisses für gesellschaftliche und ökologische Projekte als so genannte Gesellschaftliche Dividende bereit. Gemeinnützige Spenden sind ein Teil dieses Engagements. Im Rahmen der Gesellschaftlichen Dividende hat die TARGOBANK das Kapital der TARGOBANK Stiftung Ende 2023 von 1,5 Mio. Euro auf 10 Mio. Euro aufgestockt und damit die Handlungsfähigkeit der Stiftung entscheidend ausgebaut und nachhaltig gesichert. Neben der Arbeit mit festen Projektpartnern ruft die TARGOBANK Stiftung seit 2024 jährlich eine Förderrunde zu wechselnden Themenschwerpunkten aus.Mehr Informationen unter www.targobank-stiftung.deÜber Crédit Mutuel Alliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit über 80.000 Mitarbeitenden und 4.000 Filialen, die 31,7 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände.Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK und OLB in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.frPressekontakt:TARGOBANK AGUnternehmenskommunikationpressestelle@targobank.deOriginal-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78980/6396905