Hamburg (ots) -Wer auf Messen, Konferenzen oder Firmenveranstaltungen selbst fotografiert, braucht Bilder, die Botschaften, Menschen und Momente auf den Punkt bringen. Die Smartphone-Kamera ist dafür ein ideales Werkzeug: immer dabei, leistungsstark und schnell einsatzbereit. Simone Naumann, Fotografin und Gründerin der SMARTphotoschule, zeigt in diesem Webinar, wie sich damit aussagekräftige Fotos erstellen lassen.Das Webinar richtet sich an Kommunikations- und Marketingprofis in Unternehmen, Verbänden und Agenturen, die auf Events selbst mit dem Smartphone fotografieren. Es ist für Android- und iOS-Nutzende geeignet.Event-Fotografie mit dem Smartphone: Typische Situationen sicher meisternWechselndes Licht, wenig Zeit und viele Menschen gehören zum Alltag auf Veranstaltungen. Teilnehmende lernen, sich gut vorzubereiten, Bildziele zu klären und eine Shotlist anzulegen. Sie erfahren, wie sie Schärfe, Belichtung und Objektive gezielt einsetzen und typische Situationen meistern, etwa Speaker auf der Bühne, Bühnen- und Gegenlicht, Messestände, Gruppen und Networking-Momente.Auch das Fotografieren von Menschen gehört dazu: Personen ansprechen, natürliche Momente einfangen und das Einverständnis klären. Mit fotografischen Gestaltungsmitteln wird die Atmosphäre der Veranstaltung sichtbar.Event-Fotos schnell für Social Media veröffentlichenBilder entstehen oft schon während der Veranstaltung für Social Media. Vor Ort lassen sich Fotos auswählen, bearbeiten und für Social Media, Website, Blog oder digitale Unternehmenspublikationen aufbereiten. Dabei geht es auch um die Frage, wie weit KI-gestützte Bearbeitung moderner Smartphones gehen darf, ohne die Glaubwürdigkeit der Bilder zu gefährden.Termin und AnmeldungDas Webinar findet am Mittwoch, 24. Februar 2027, von 14:30 bis 16:30 Uhr via MS Teams statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 135 Euro zzgl. MwSt. Die Durchführung setzt mindestens 10 Teilnehmende voraus. Eine kostenfreie Stornierung ist bis 7 Tage vor Durchführung möglich. Während des Webinars können individuelle Fragen an die Referentin gestellt werden.Jetzt anmelden zum Webinar "Event-Fotografie mit dem Smartphone: Überzeugende Bilder auf Messen und Veranstaltungen (https://www.dpa-shop.com/de/produkt/messen-und-events-uberzeugende-fotos-mit-der-smartphone-kamera)"Pressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTel.: +49 40 4113 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6396902