Bietigheim-Bissingen/Ulm (ots) -Müller hat den Kaufvertrag für den Spezialisten für professionelle Haarpflege und exklusive Nischenmarken unterzeichnetNach Vollzug bleibt baslerbeauty als Tochtergesellschaft von Müller am Standort Bietigheim-Bissingen eigenständigDie Müller Holding GmbH & Co. KG hat einen Vertrag über den Erwerb der baslerbeauty GmbH & Co. KG unterzeichnet. Der geplante Zusammenschluss verbindet zwei schwäbische Familienunternehmen mit gemeinsamen Wurzeln im Friseurhandwerk. Sowohl Hermann Basler als auch Erwin Müller begannen ihren unternehmerischen Weg als Friseure und bauten über Jahrzehnte international erfolgreiche Unternehmen auf.Das 1973 in Bietigheim-Bissingen gegründete Familienunternehmen baslerbeauty hat sich vom Katalogversender für Haarkosmetik zu einem international tätigen Spezialisten für Haarpflege und Beauty entwickelt. Im Onlineshop und in vier Beauty Stores in und um Stuttgart finden Kunden neben etablierten Luxusmarken auch ausgewählte Nischenmarken. In diesem Jahr wurde baslerbeauty zum sechsten Mal in Folge als bester Onlineshop ausgezeichnet. Nach Vollzug soll das bestehende Managementteam um Geschäftsführer Timo Allert weiterhin das operative Geschäft und die strategische Weiterentwicklung von baslerbeauty in Bietigheim-Bissingen verantworten."Ich bin stolz auf das, was unser Team aus baslerbeauty gemacht hat. Aus einem Katalogversender für Haarkosmetik ist eine internationale Adresse für Menschen geworden, die professionelle Haarpflege schätzen und besondere Beautymarken entdecken möchten. Unsere Mission ist es, Menschen mit unserer Expertise und unserer Begeisterung für neue Produkte zu inspirieren. Die Aussicht, diese Mission mit unserem Team in Bietigheim-Bissingen weiterzuverfolgen und mit Müller künftig noch mehr Menschen zu erreichen, begeistert mich", sagt Timo Allert, Geschäftsführer von baslerbeauty."Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag zum Erwerb von baslerbeauty unterzeichnet haben. Für Müller ist das eine besondere Chance, unsere Position im Luxussegment zu stärken und in den wachsenden Markt für professionelle Haarpflege einzusteigen. Die Familie Allert und ihr Team haben baslerbeauty mit ihrem Gespür für exklusive Nischenmarken und ihrer Erfahrung in der professionellen Haarpflege eine unverwechselbare Handschrift gegeben. Gerade darin sehen wir die Stärke von baslerbeauty und die Grundlage dafür, dass beide Unternehmen gemeinsam wachsen können", erklärt Elke Menold, Sprecherin der Geschäftsleitung von Müller."Ich habe großen Respekt vor dem, was die Familie Allert und das gesamte Team von baslerbeauty in Bietigheim-Bissingen aufgebaut haben. Eine besondere Marke früh zu entdecken, ihr eine Chance zu geben und die eigenen Kunden dafür zu begeistern, erfordert Erfahrung und ein echtes Gespür für Menschen und Produkte. Genau das zeichnet baslerbeauty aus. Wir freuen uns darauf, nach Vollzug gemeinsam mit den Menschen, die diesen Erfolg möglich gemachthaben, das nächste Kapitel von baslerbeauty zu gestalten", ergänzt Sascha Zahner, Geschäftsführer der Müller Holding."Müller ist unser absoluter Wunschpartner. Für uns als Familie bedeutet es viel, wem wir die Zukunft von baslerbeauty anvertrauen. Der Weg von Erwin Müller verdient meinen tiefsten Respekt. Wie bei uns begann auch bei Müller alles in einem Friseurgeschäft. Dass ausgerechnet diese gemeinsame Geschichte uns heute zusammenführt, macht diesen Schritt für mich persönlich besonders", sagt Dr. Michael Allert, Gesellschafter und Gründer der Mutterholding haircare.group.Nach Vollzug ist vorgesehen, Eigenmarken von baslerbeauty schrittweise in Müller Filialen einzuführen. Die weiteren Unternehmen der haircare.group, darunter Topwell, Keller Company, BHK Services und Ihre Friseurlogistik, sind von der Transaktion ausgenommen. Familie Allert führt diese Unternehmen weiter.Die finanziellen Konditionen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Haver & Mailänder Rechtsanwälte sowie Mattias Mußler von MOM Consult beraten bei der Transaktion und deren geplanter Durchführung.Der geplante Zusammenschluss ist beim Bundeskartellamt in Deutschland und bei der Bundeswettbewerbsbehörde in Österreich anmeldepflichtig. Er kann erst nach Erteilung der fusionskontrollrechtlichen Freigaben vollzogen werden.Über baslerbeauty GmbH & Co. KGbaslerbeauty - 1973 vom Friseurmeister Hermann Basler in Bietigheim-Bissingen gegründet - hat sich vom reinen Haarkosmetik-Versandhandel zu einer international agierenden Haar- und Beautyplattform unter dem Dach der familiengeführten haircare.group entwickelt. Im stationären Handel ist baslerbeauty mit den vier Parfümerien UNIQUE und ca. 30 qualifizierten MitarbeiterInnen in und um Stuttgart vertreten. Im Onlinestore https://www.basler-beauty.de sind mehr als 35.000 Produkte aus dem Bereich Haar- und Hautpflege, Make-up und Düfte erhältlich.baslerbeauty GmbH & Co. KG Gansäcker 20, D-74321 Bietigheim-BissingenÜber Müller Holding GmbH & Co. KGDie Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in neun Ländern mit über 960 Filialen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 35.500 Mitarbeiter und rund 850 Auszubildende. Müller führt rund 190.000 Artikel in den Bereichen Drogerie, Parfümerie, Spielwaren, Schreibwaren, Haushalt & Ambiente, Naturkosmetik, Bio-Nahrung, Genusswelten, Strümpfe, Handarbeit, Multi-Media/Entertainment und Tiershop.Pressekontakt:PR+Presseagentur textschwester, Alex Iwan, alex@textschwester.de, P 0211.74959690M 0170.5365448Original-Content von: baslerbeauty, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183986/6396914