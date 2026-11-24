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NAO wird Partner von Miles & More: Meilen sammeln beim Vermögensaufbau



24.11.2026 / 12:05 CET/CEST

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Anleger:innen der Private Markets-Plattform NAO sammeln ab sofort Miles & More Meilen auf ihr investiertes Kapital. BERLIN, Nov. 24, 2026 /PRNewswire/ -- Das Berliner WealthTech NAO ist ab sofort Partner von Miles & More, dem Loyalitätsprogramm der Lufthansa Group. Damit sammeln Anleger:innen Meilen, wenn sie Investments über die NAO-App tätigen. Die Nutzer:innen profitieren von zwei Vorteilen: 2.500 Meilen als Willkommensbonus bei der Registrierung (Aktion bis 31. Dezember 2026)

1.000 Meilen je 5.000 Euro investiertem Kapital, auf Einmalanlagen und Sparplan-Beiträge So funktioniert es: Miles & More Servicekartennummer in der NAO-App hinterlegen, per Einmalanlage oder Sparplan investieren und die Meilen werden automatisch gutgeschrieben. NAO ist eine digitale Private Markets Plattform für selbstbestimmte Privatanleger:innen. Die Anlageklassen umfassen unter anderem Private Equity, Venture Capital, Infrastruktur und Private Credit. "Wir prüfen jeden Fonds, bevor er auf unsere Plattform kommt. Bei Partnern sind wir genauso wählerisch. Mit der Partnerschaft mit Miles & More profitieren unsere Kund:innen beim Vermögensaufbau nun zusätzlich von einem der etabliertesten Loyalitätsprogramme Europas", sagt Robin Binder, Gründer und CEO von NAO. "qiibee ermöglicht Unternehmen wie NAO die einfache Anbindung an das Miles & More Programm, technisch wie operativ. Die Partnerschaft mit NAO zeigt, wie vielseitig Teilnehmende heute Meilen sammeln können: beim Reisen, im Alltag und jetzt auch beim langfristigen Vermögensaufbau", sagt Gabriele Giancola, Co-Founder und CEO von qiibee. Die Anbindung an Miles & More erfolgt in Zusammenarbeit mit qiibee. Der Fintech-Partner ermöglicht es Unternehmen, sich innerhalb weniger Tage an führende Loyalitätsprogramme wie Miles & More anzubinden und datengetriebene Loyalitäts- und Marketinglösungen effizient umzusetzen und zu skalieren. Über NAO NAO ist eine Plattform für Private Markets und Alternative Investments. Das WealthTech ermöglicht Investments in sorgfältig kuratierte Anlagemöglichkeiten und steht für professionelle Auswahl, selbstbestimmte Entscheidungen sowie persönliche Nähe. NAO wurde 2022 in Berlin gegründet und ist inzwischen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden aktiv. 2024 und 2025 wurde das Unternehmen mit dem FinTech Germany Award ausgezeichnet. Das NAO-Team arbeitet mit renommierten Banken und Asset Managern zusammen, darunter Goldman Sachs Asset Management, Hamilton Lane, J.P. Morgan Asset Management, Partners Group und UBS Asset Management. Weitere Informationen unter: investnao.com Über Miles & More Als Loyalitätsprogramm der Lufthansa Group bietet Miles & More den mehr als 39 Millionen Teilnehmenden Zugang zu einer exklusiven Welt bei über 170 internationalen Partnern entlang der gesamten Reisekette und im täglichen Leben. Der Kern dieser vielfältigen Programm- und Angebotswelt mit attraktiven Vorteilen und exklusiven Reiseprivilegien ist zum einen die Prämien-Logik mit dem Sammeln und Einlösen von Meilen für Prämien sowie die Status-Logik mit dem Sammeln von Points zum Erhalt eines Vielfliegerstatus. Darüber hinaus bietet das Programm zahlreiche Angebote im Finanz-Bereich. Über qiibee qiibee ist strategischer Fintech-Partner und unterstützt Unternehmen dabei, sich innerhalb weniger Tage an führende Loyalty-Programme wie Miles & More anzubinden sowie datengetriebene Loyalitäts- und Marketinglösungen effizient zu implementieren und zu skalieren. Weitere Informationen unter qiibee.com. Claudio Sgarbi, Leiter Produktentwicklung, claudio.sgarbi@qiibee.com , +41 76 409 07 05 View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nao-wird-partner-von-miles--more-meilen-sammeln-beim-vermogensaufbau-302948534.html



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