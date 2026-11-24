München (ots) -Disney+ und RTL Deutschland haben eine Vereinbarung über die Sublizenzierung des Bundesliga-Rechtepakets M geschlossen, das RTL Deutschland Ende 2024 im Rahmen der Bundesliga-Ausschreibung für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 erworben hat. Die Vereinbarung läuft vom 1. Januar 2027 bis zum 30. Juni 2029.Damit baut Disney+ sein Sportangebot in Deutschland weiter aus: Ab dem 8. Januar 2027 zeigt Disney+ unter ESPN die Highlight-Clips aller Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga auf Abruf nach Spielende. So können Fans die größten Momente der beiden höchsten deutschen Fußballligen kurz nach dem Schlusspfiff erleben.Das Angebot ist in allen Disney+ Abos ohne Aufpreis enthalten und unter ESPN auf Disney+ verfügbar, dem integrierten Bereich, der Abonnentinnen und Abonnenten Zugang zu Live-Sport, Studio-Formaten, Originalproduktionen und mehr bietet.Inga Leschek, Geschäftsführerin Inhalte RTL Deutschland: "Mit The Walt Disney Company verbindet uns bereits eine langjährige Partnerschaft im Content-Lizenzbereich. Wir freuen uns sehr, dass wir auch im Sportbereich diese Zusammenarbeit intensivieren können, um die Sichtbarkeit und Reichweite der Ligen weiter zu erhöhen."Karl Holmes, General Manager, Disney+ EMEA: "Es gibt kaum etwas Vergleichbares zu einem Last-Minute-Siegtreffer in der Bundesliga, zu einer Überraschung in der 2. Bundesliga oder zur Spannung eines Meisterschaftsrennens, das bis zum letzten Spieltag offenbleibt. Beide Ligen haben so viel zu bieten - umso mehr freut es uns, dass unsere Abonnentinnen und Abonnenten in Deutschland die Highlights jedes einzelnen Spiels erleben können."Diego Londono, Senior Vice President & General Manager, Networks & Sports, The Walt Disney Company EMEA: "ESPN auf Disney+ wächst in Europa kontinuierlich weiter - die Highlights der Bundesliga und 2. Bundesliga für unsere Abonnentinnen und Abonnenten in Deutschland sind dabei ein weiterer wichtiger Meilenstein. Mit dieser Vereinbarung erleben Fans die besten Momente der beiden höchsten deutschen Fußballligen auf eine neue Art - und wir bauen unser wachsendes Sportangebot auf Disney+ damit weiter aus."Die Bundesliga-Highlights ergänzen das stetig wachsende Sportportfolio von ESPN auf Disney+ in Deutschland: Neben der UEFA Women's Champions League können Abonnentinnen und Abonnenten ab diesem Jahr auch die gesamte Formula E der Saison 2026/27 sowie Season Five von The Icon League streamen, eines der spannendsten und meistdiskutierten Sport-Entertainment-Formate.Nichts mehr verpassen:Pressematerial: www.disneycontent.deInstagram: Instagram.com/disneyplusde (https://www.instagram.com/disneyplusde/)Facebook: Facebook.com/DisneyDeutschland (https://www.facebook.com/disneydeutschland/?locale=de_DE)YouTube: Youtube.com/DisneyDeutschland (https://www.youtube.com/channel/UCvv3SF2SzAAOAkvs_r7vEvA)TikTok: Tiktok.com/@Disneyplusde (https://www.tiktok.com/@disneyplusde)Über Disney+Disney+ ist der ultimative Streaming-Service für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic, zusammen mit "Die Simpsons". Außerhalb der USA beinhaltet Disney+ unter der Marke Hulu eine Vielzahl an General Entertainment Inhalten. Der erfolgreiche Streaming-Service der Walt Disney Company, Disney+, verbindet Zuschauerinnen und Zuschauer auf der ganzen Welt mit einer einzigartigen Kollektion von preisgekrönten General Entertainment Inhalten sowie Familienunterhaltung der Spitzenklasse. Neben einem noch nie dagewesenen Zugang zu Disneys unglaublichem Katalog an Film- und TV-Klassikern ist Disney+ das Zuhause für die neuesten Filme der Walt Disney Studios. Weitere Informationen gibt es unter DisneyPlus.com auf unserer Instagram oder Facebook Seite oder unter der Disney+ App, die über die meisten Mobilgeräte oder internetfähigen TV-Geräte (zum Download) verfügbar ist.Pressekontakt:The Walt Disney Company GermanyChristine Weber, Jasmin GillichTel: 089 - 99340 - 0E-Mail: Jasmin.Gillich@disney.comOriginal-Content von: Disney+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183988/6396924