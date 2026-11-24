XRP sorgt erneut für heftige Kursschwankungen. Nach einem Anstieg auf über 1 US$ folgt schnell die Ernüchterung. Einige Analysten sehen darin bereits die Vorbereitung auf den nächsten Absturz. Andere rechnen dagegen mit einer größeren Erholung. XRP-Kurs scheitert erneut an der Marke von 1 US$ Bei XRP ging es zum Wochenstart ordentlich zur Sache. Nachdem der Kurs am Wochenende zeitweise unter 0,90 US$ gefallen war, setzte am Montag eine kräftige Gegenbewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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