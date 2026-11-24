Am gestrigen Montag sah es danach aus, als könnte die BYD-Aktie ihre monatelange Talfahrt bei 7 € endlich beenden. Doch am Dienstagmorgen dreht der Kurs des chinesischen Autokonzerns ein weiteres Mal nach unten. Gibt es denn keine guten Nachrichten mehr von Build Your Dreams und können Anleger mit dieser Autoaktie ein echtes Schnäppchen machen? Zurück auf Wachstumskurs Doch, es gibt in der Tat eine gute Nachricht: Nach einem schwachen Jahresauftakt ...

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