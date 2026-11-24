Die Rheinmetall-Aktie kann sich nach dem heftigen Absturz etwas erholen. Doch schon am Donnerstag könnte es erneut turbulent werden. Analysten warnen vor möglichen Kürzungen der langfristigen Wachstumsziele. Droht die nächste Enttäuschung? Rheinmetall-Aktie erholt sich nach heftigem Absturz Nach den massiven Verlusten der vergangenen Wochen gibt es bei Rheinmetall zumindest etwas Hoffnung. Am Montag legte die Aktie um rund +4,6 % auf 725,20 € zu. ...

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