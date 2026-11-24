Chemnitz (ots) -Staffbase ist als einziger Anbieter im Gartner Magic Quadrant 2026 für Frontline Worker Communications Applications und im Gartner Magic Quadrant 2026 für Intranet Packaged Solutions als Leader positioniertStaffbase, die Employee-Experience-Plattform für das KI-Zeitalter, ist im erstmals erschienenen Gartner Magic Quadrant 2026 für Frontline Worker Communications Applications als Leader positioniert worden. Als einziger Anbieter ist Staffbase damit sowohl in diesem Report als auch im Gartner Magic Quadrant 2026 für Intranet Packaged Solutions als Leader gelistet. In der Intranet-Kategorie gehört das Unternehmen bereits seit vier Jahren in Folge zu den Leadern. Damit beweist das erste ostdeutsche Unicorn mit Hauptsitz in Chemnitz, dass Unternehmen sich nicht zwischen einer Enterprise-Plattform für Desk-Mitarbeitende und einer für die Frontline entscheiden müssen: Staffbase vereint beides.In ihrer Bewertung schreibt Gartner: "Die Produktstrategie von Staffbase konzentriert sich darauf, Kommunikation, Wissen und Mitarbeiterservices in einer einzigen, durchgängig gesteuerten Experience zu verbinden." Außerdem heißt es: "Staffbase bündelt den Zugang zu unternehmensweiten HR-, IT- und Betriebsservices in einer Mobile-First-Experience.""Mitarbeitende erleben ihr Unternehmen nicht in vorgegebenen Softwarekategorien", sagt Dr. Martin Böhringer, CEO und Mitgründer von Staffbase. "Eine Pflegekraft, eine Kollegin im Lager und jemand in der Zentrale brauchen alle Informationen, denen sie vertrauen können, und Technologie, die ihnen bei der Arbeit hilft. (https://staffbase.com/de/blog/frontline-informationsluecke-forrester-studie) Unterschiedliche Bedürfnisse dürfen nicht zu getrennten Systemen führen. Genau dafür haben wir Staffbase entwickelt."Mit dem Gartner Magic Quadrant 2026 für Frontline Worker Communications Applications und dem Gartner Magic Quadrant 2026 für Intranet Packaged Solutions liefert Gartner IT-, HR- und Kommunikationsverantwortlichen nun unabhängige Bewertungskriterien für beide Kategorien. Staffbase vereint beide auf einer KI-gestützten Plattform (https://staffbase.com/) und bietet Frontline- und Desk-Mitarbeitenden jeweils passgenaue Erfahrungen, mit der Sicherheit, Governance und Skalierbarkeit, die große Unternehmen brauchen.Mehr zu den Ergebnissen: Gartner Magic Quadrant 2026 für Frontline Worker Communications Applications und für Intranet Packaged Solutions lesen. (https://staffbase.com/de/gartner-magic-quadrant-reports)Über StaffbaseStaffbase ist die weltweit führende Plattform für Employee Experience. Unternehmen nutzen Staffbase, um ihre Mitarbeitenden zuverlässig zu erreichen, zu informieren und in Veränderungsprozesse einzubinden - vom Headquarter bis zur Frontline.Mit "Employee AI" wird das klassische Intranet zur dialogfähigen Antwortinfrastruktur: Mitarbeitende erhalten kontextbezogene, unternehmensspezifische Informationen direkt im Arbeitsalltag, integriert über App, Intranet, E-Mail und weitere Kanäle.Weltweit setzen mehr als 1.500 Unternehmen - darunter Adidas, BayWa, DHL Group, MAN Truck & Bus und Hagebau - auf Staffbase. In den Jahren 2023, 2024 und 2025 wurde das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant für Intranet Packaged Solutions als Marktführer ausgezeichnet. Staffbase hat seinen Hauptsitz in Chemnitz und Standorte in New York City, London, Berlin, Tokio und Sydney. Weitere Informationen unter www.staffbase.comDisclaimerGartner, Magic Quadrant for Frontline Worker Communications Applications, Alexandra Earl, Catherine Donnelly, Mike Gotta, Nov. 16, 2026.Gartner, Magic Quadrant for Intranet Packaged Solutions, Mike Gotta, Helen Poitevin, Alexandra Earl, Sept. 29, 2026.Gartner empfiehlt keine in seinen Research-Publikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Services und rät Technologieanwendern nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Auszeichnungen auszuwählen. Die Research-Publikationen von Gartner geben die Meinungen der Research-&-Advisory-Organisation von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Research-Publikation aus, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder verbundenen Unternehmen in den USA und international. Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder verbundenen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Pressekontakt:Pressekontakt StaffbaseJenny KöhlerDirector, Marketing DACH at Staffbasejenny@staffbase.comPressekontakt AgenturCarina GoldschmidUnit Director München | PIABO Communicationscarina.goldschmid@piabo.netOriginal-Content von: Staffbase, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142862/6396943