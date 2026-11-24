Aberforth Geared Value & Income Trust Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 24
Aberforth Geared Value & Income Trust plc ("AGVIT")
The Net Asset Values ("NAVs") for the above company as at the close of business on 23 November 2026 were:-
Ordinary Share (excluding current year revenue) = 101.80p
Ordinary Share (including current year revenue) = 104.68p
Zero Dividend Preference Share (accrued entitlement per the Articles) = 117.62p
Contact:
Aberforth Partners LLP, Secretaries
Telephone: 0131 220 0733
24 November 2026
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