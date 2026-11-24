Jung, DMS & Cie. geht mit einer anbieterübergreifenden Investmentplattform für das neue Altersvorsorgedepot an den Start. Die modular aufgebaute Plattform ermöglicht Vertriebspartnern die Auswahl unterschiedlicher Produktlösungen und bietet künftig eine einheitliche digitale Abschlussstrecke. Bei der Altersvorsorgereform setzt Jung, DMS & Cie. künftig auf eine zentrale, anbieterübergreifende Plattformlösung. Zusammen mit dem Technologiepartner Incore wird auf Grundlage von MyWebDepot.next eine digitale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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