Cornelia Frankenberg ist seit 2012 als Maklerin unterwegs und außerdem seit Jahren eine feste Größe in der Jungmakler-Community. In ihrer Kolumne "Frag Conny" beleuchtet sie regelmäßig verschiedenste Fragen mit ihrem analytischen, aber empathischen Blick auf die Themen der Branche. Ein Kommentar von Cornelia Frankenberg, Gründerin und Geschäftsführerin von ILMFINANZ und Social-Media-MeisterinEs gibt sie, diese Tage, an denen man zu nichts so richtig kommt. Eigentlich liegt da dieser eine Vorgang. ...

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