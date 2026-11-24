Mainz (ots) -TV-Vermarkter Hans-Joachim Strauch legt zum Jahresende seine Tätigkeit als alleiniger Geschäftsführer der ZDF Werbefernsehen GmbH nieder und verabschiedet sich in den Ruhestand. Mit mehr als 45 Jahren Branchenerfahrung, darunter 30 Jahren in der Bewegtbild-Vermarktung und nunmehr mehr als 25 Jahren für das ZDF ist er einer von Deutschlands erfahrensten Bewegtbild-Vermarktern. Seine Nachfolge in der Position als Geschäftsführer wird künftig Frank Schubert übernehmen.ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler hebt die Weiterentwicklung des ZDF Werbefernsehens unter Strauchs Leitung seit 2002 hervor, der 2009 die Ausgliederung zur ZDF Werbefernsehen GmbH durchführte und seither der alleinige Geschäftsführer des ZDF Werbefernsehens ist: "Mit der Neuausrichtung und der gezielten Ansprache neuer Zielgruppen konnte das Unternehmen zahlreiche mittelständische Kunden und Konzerne für Werbung im ZDF gewinnen. Dank Hans-Joachim Strauch erzielte das ZDF Werbefernsehen kontinuierlich Erlöse auf hohem Niveau."Frank Schubert folgt auf Hans-Joachim StrauchDie Wahl der Nachfolge fiel auf Frank Schubert, der zum 1. April 2027 die alleinige Geschäftsführung des ZDF Werbefernsehens übernehmen wird. "Mit Frank Schubert tritt ein ausgewiesener Experte des deutschen Werbemarktes die Nachfolge von Hans-Joachim Strauch an. Durch seine langjährige Tätigkeit in den Bereichen Vermarktung, Marketing und Media verfügt er über fundierte Kenntnisse der Marktmechaniken, Kundenbedürfnisse und kommerziellen Erfolgsfaktoren im Medienumfeld. Frank Schubert wird die Aufgabe der Geschäftsführung zweifellos erfolgreich fortführen und neue Impulse für das Werbefernsehen setzen", so Himmler weiter.Frank Schubert ist Mitgründer und Geschäftsführer der pilot Mainz GmbH, einer Mediaagentur mit starker Expertise im Pharma-Bereich, von wo aus er das Pharma-Geschäft der pilot Agenturgruppe bundesweit aufgebaut hat. Zuvor war er als Media Lead Sanofi CHC Europe für die 30 größten europäischen Märkte zuständig und leitete bei Boehringer Ingelheim als Head of Media CHC die Region Mittel- und Nordeuropa. Seine Laufbahn begann er bei der ARD-Werbung, wo er bis zum Marketingleiter aufstieg. In der Zeit zwischen dem 1. Januar und 31. März 2027 wird Gundolf Renner, aktuell Leiter der Abteilung Finanzen und Personal beim ZDF Werbefernsehen, als Interims-Geschäftsführer agieren.Hans-Joachim Strauch prägte die Entwicklung der ZDF Werbefernsehen GmbH"Mit tiefem Respekt und Dank an meine Kolleginnen, Kollegen und Geschäftspartner blicke ich auf ein Vierteljahrhundert als Geschäftsführer im ZDF Werbefernsehen zurück. Es war eine großartige Chance und eine Freude, die ZDF Werbefernsehen GmbH aus der Taufe zu heben und die TV-Vermarktungsgesellschaft des erfolgreichsten Senders zu führen", sagt Hans-Joachim Strauch.Mehr als zwei Jahrzehnte prägte er die Entwicklung der ZDF Werbefernsehen GmbH: Mit der Einführung der "neuen Primetime" zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr setzte er 2014 einen wichtigen Impuls und etablierte zugleich eine konsequente Null-Kick-Back-Politik, die bis heute für Transparenz, Planbarkeit und Fairness steht. Zu seinen prägenden Meilensteinen zählt auch die Entwicklung des Analyseinstruments "TV Optimizer for Markets" (t.o.m.), das Einkaufs- und TV-Nutzungsdaten verknüpft und neue Maßstäbe in der Zielgruppenanalyse setzte. Auch die gezielte Modernisierung der Mainzelmännchen hat Strauch zu verantworten: Nach ihrem Relaunch im Jahr 2003 entwickelte er die B2B-Strategie "Unterhalten und Performen" und machte die beliebten Trickfiguren - von Print über Digital bis hin zu animierten Kampagnen - zu zentralen Botschaftern der Unternehmenskommunikation.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/personalien) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131/70-16100.Weitere Informationen- Biografie: Hans-Joachim Strauch (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/strauch-hans-joachim)- ZDF Werbefernsehen: Mit dem Zweiten wirbt man besser (https://www.zdf-werbefernsehen.de/)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6396980