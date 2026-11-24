Bitcoin steckt nach dem jüngsten Einbruch im längsten Bärenmarkt seiner Geschichte und kann sich trotz der fulminanten Erholung an den Aktienmärkten bislang nicht nachhaltig stabilisieren. Selbst die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze verlieh dem Kryptomarkt nur kurzfristig Auftrieb. Während milliardenschwere Kapitalabflüsse und drohende US-Zinserhöhungen die Stimmung belasten, mehren sich die Anzeichen einer fortgeschrittenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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