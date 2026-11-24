Ferrer, ein internationales B Corp-Pharmaunternehmen mit einem immer stärkeren Fokus auf seltene neurologische Erkrankungen kündigte heute die Veröffentlichung der Ergebnisse der Phase-III-Studie ADORE in The Lancet Neurology an. Die Studie bewertete FNP122, eine orale Darreichungsform zur einmal täglichen Anwendung von Edaravon (ein Prüfpräparat, das von den Zulassungsbehörden in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich noch nicht zugelassen wurde) für Menschen mit ALS (amyotrophe Lateralsklerose).

Die multizentrische, randomisierte, placebokontrollierte und doppelblinde Phase-III-Studie wurde an 37 Krankenhäusern in Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich durchgeführt. Insgesamt 313 Teilnehmer wurden randomisiert, von denen 302 in die Analyse einbezogen wurden.

Die Studie bewertete die Wirksamkeit und Sicherheit von FNP122, einer täglichen oralen Darreichungsform von Edaravon, die mit einer Dosis von 100 mg pro Tag verabreicht wurde. Der primäre Endpunkt war der Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen in Bezug auf die Veränderung gegenüber dem Ausgangswert, bewertet anhand der Gesamtpunktzahl der ALS-Funktionsbewertungsskala revidierte Fassung (ALSFRS-R) in Woche 48.

Wie bereits von Ferrer berichtet, erreichte ADORE seinen primären Wirksamkeits-Endpunkt nicht. In Woche 48 gab es keinen statistisch signifikanten Unterschied beim Rückgang des ALSFRS-R-Werts zwischen den Teilnehmern, die FNP122 erhielten und denjenigen, die einen Placebo erhielten. FNP122 erwies sich als gut verträglich und die Häufigkeit der während der Behandlung aufgetretenen unerwünschten Ereignisse war zwischen der FNP122-Gruppe und der Placebo-Gruppe identisch. Keine Todesfälle wurden im Zusammenhang mit der Studienbehandlung betrachtet.

Die Autoren heben insbesondere die Bedeutung der Nachbeobachtungsdauer, der langfristigen klinischen Ergebnisse, der Stichprobengröße und der Einschlusskriterien für Patienten als wichtige Erwägungen für die robuste Bewertung der potenziellen Behandlung von ALS im Rahmen zukünftiger Studien hervor. Obgleich die Studie keinen statistisch signifikanten Nutzen von FNP122 im Vergleich zum Placebo zeigte, so liefern ihre Ergebnisse doch Erkenntnisse, die als Grundlage für die zukünftige klinische Forschung dienen können.

"Die ADORE-Studie war eine methodisch sorgfältig konzipierte Phase-III-Studie mit einer umfangreichen Kohorte von Teilnehmern mit ALS und einer langfristigen Nachverfolgung. ADORE erbrachte keinen Nachweis, dass oral verarbreichtes Edaravon den funktionellen Abbau im Vergleich zu einem Placebo verlangsamte. Wie sind sehr enttäuscht. Dennoch wird TRICALS weiterhin mit Hochdruck daran arbeiten, so schnell wie möglich wirksame Behandlungsmethoden für Menschen mit ALS zu finden", erklärte Leonard H. van den Berg, Professor für Neurologie am Universitätsklinikum Utrecht und korrespondierender Autor für die Veröffentlichung.

"Der wissenschaftliche Fortschritt hängt nicht ausschließlich von berichteten positiven Ergebnissen ab, sondern auch von der Veröffentlichung robuster Erkenntnisse, wenn eine Studie die zugrundeliegende Hypothese nicht bestätigt. Die umfassende Veröffentlichung der Ergebnisse von ADORE unterstreicht unser Engagement für wissenschaftliche Transparenz und stellt sicher, dass die Beiträge von Patienten, Prüfärzten und Studienteammitgliedern den Wissensaufbau zu ALS fördern. Wir hoffen, dass diese Ergebnisse die Forschungsgemeinschaft bei der fortlaufenden Erforschung wirksamerer Behandlungen unterstützen werden", sagte Oscar Pérez, Chief Scientific, BD Rare Neurological Disease Division Officer bei Ferrer. Und er ergänzte: "Ferrer drückt hiermit den Menschen, die mit ALS leben, ihren Familien und betreuenden Personen sowie den Prüfärzten und den an der ADORE-Studie beteiligten Teams vor Ort in ganz Europa seine Anerkennung aus. Ihre Beiträge haben diese Forschung erst möglich gemacht."

ADORE war das Ergebnis einer internationalen Zusammenarbeit von Prüfärzten und ALS-Experten aus ganz Europa. An der Veröffentlichung sind Wissenschaftler von TRICALS, dem Universitätsklinikum Utrecht, dem Universitätsklinikum Bellvitge und IDIBELL, der KU Leuven, der Universität Turin, der University of Sheffield, dem King's College London, dem Trinity College Dublin sowie von Ferrer beteiligt. Die Prüfärzte sind dabei gemeinsam als ADORE Study Group vertreten.

Der Bedarf an wirksamen krankheitsmodifizierenden Therapien ist weiterhin eine zentrale Herausforderung der Erforschung von ALS. ALS ist eine fortschreitende tödliche neurologische Erkrankung. Trotz zunehmender Erkenntnisse darüber hat die medikamentöse Behandlung bislang nur einen moderaten Einfluss auf ihr Fortschreiten. Dies macht die Erarbeitung solider klinischer Evidenz als Leitlinie für die zukünftige therapeutische Entwicklung umso wichtiger.

ADORE wurde von Ferrer finanziert und gemäß den Richtlinien des internationalen Rats für Harmonisierung, den Grundsätzen der Guten Klinischen Praxis und den ethischen Prinzipien der Deklaration von Helsinki durchgeführt. Die Studie wurde in ClinicalTrials.gov (NCT05178810) und EudraCT (2020-003376-40) registriert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261124994424/de/

Contacts:

Für weitere Informationen:

Ferrer

Alba Soler, Director of Communication

asolerc@ferrer.com