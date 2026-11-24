DJ MARKT USA/Konsolidierung nach fulminantem Wochenbeginn erwartet

Nach dem Kursfeuerwerk an der Wall Street zu Wochenbeginn dürfte es am Dienstag zu einer Konsolidierung kommen. Der Future auf den S&P-500 verliert 0,9 Prozent und für den Nasdaq-Future geht es um 1,9 Prozent nach unten. Die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-CEO hatte eine globale Aktien-Rally ausgelöst. Der US-Aktienmarkt verzeichnete den besten Handelstag seit April 2025.

Nvidias erneute Ernennung von Huang zum CEO mindert zwar die Unsicherheit bezüglich der Führung des Chipherstellers, wirft aber Fragen zu Unternehmensethik und Governance auf, wie Ipek Ozkardeskaya von Swissquote anmerkt. Huang sei weniger als zwei Wochen nach seiner Abberufung wegen außerehelicher Affären, von denen eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin bestand, wieder in das Amt eingesetzt worden. "Wenn ein CEO nach all dem wieder eingesetzt wird, welche Botschaft sendet das?", fragt Ozkardeskaya. Die Rückkehr von Huang werde von anhaltenden Untersuchungen, einem neuen Board-Ausschuss für nationale Sicherheit und Export-Kontrollen sowie der Einstellung eines Chief Compliance Officers begleitet sein, merken die Ökonomen von Natixis an.

Auch die grundsätzlichen Sorgen bezüglich der Künstlichen Intelligenz (KI) bleiben bestehen. Sei Monaten gibt es Bedenken, wann sich die massiven, schuldenfinanzierten Ausgaben für KI-Infrastruktur rentieren werden, während der Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen zu Sorgen über eine Verlangsamung des Ausbaus von Rechenzentren in den USA geführt hat.

Die Nvidia-Aktie kommt nach ihrem Anstieg um 31 Prozent am Vortag vorbörslich um 5,9 Prozent zurück. Für die Papiere von AMD, Intel oder Coreweave geht es nach den kräftigen Gewinnen vom Montag um bis zu 6,6 Prozent nach unten. Die Anthropic-Aktie, die sich zu Wochenbeginn den deutlichen Aufschlägen im Technologie-Sektor nicht angeschlossen hatte, gibt um weitere 5 Prozent auf 83,29 Dollar nach und nähert sich damit weiter ihrem Ausgabepreis von 83 Dollar an.

Die Titel von Hewlett-Packard Enterprise reduzieren sich um 11,4 Prozent, obwohl der Konzern starke Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal 2026 vorgelegt und seine Umsatzprognose angehoben hat. Die bereinigte Bruttomarge reduzierte sich allerdings im Vergleich zum Vorquartal um 220 Basispunkte auf 38,2 Prozent. Ein stärkerer Produktmix in Richtung KI-Server sowie die steigenden Kosten für Speicherchips drücken auf die Profitabilität. Für die Sparte Cloud und AI stellte der Konzern zudem niedrigere Margen in Aussicht. Nach der Schlussglocke werden HP und Dell einen Blick in die Bücher gewähren.

Das Pentagon befindet sich laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen in Gesprächen mit General Motors (GM) und anderen Herstellern, um bei der Massenproduktion von Drohnen zu helfen. Dazu gehöre auch Ford, heißt es weiter. Die Autobauer würden bei einem möglichen Deal Teile an Drohnenhersteller liefern. Die Aktien von GM und Ford legen um 1,0 bzw. 1,3 Prozent zu.

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November 24, 2026 06:10 ET (11:10 GMT)

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