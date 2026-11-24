Auf dem Precious Metals Summit in Zürich spricht Rohstoff-TV mit Florian Grummes, Managing Director von Midas Touch Consulting, über die aktuelle Lage an den Rohstoffmärkten. Das Interview ist bereits zwei Wochen alt, aber wir halten die grundsätzlichen Aussagen für richtig und wichtig. Florian ist überzeugt, dass Gold mit dem Tief bei 3.870 US-Dollar den Boden gesehen hat: Die alten Tiefs wurden unterboten, die Stopps abgeholt, und seitdem ging es in der Spitze schon wieder um 250 US-Dollar nach oben. Bis Mitte Dezember rechnet er noch mit einer Bodenbildung, danach sprechen die Saisonalität und die physische Nachfrage rund um das chinesische Neujahr für steigende Preise. Außerdem geht es um die Zinsen und den Ölpreis, um Silber, das nach einer Korrektur von 60 % vom Allzeithoch bei 121 US-Dollar mit intakter Cup-and-Handle-Formation in der Unterstützungszone um 50 US-Dollar Boden finden dürfte, und um Kupfer, das sich bei knappem Angebot und weiter hoher Nachfrage in einem soliden Aufwärtstrend befindet. Zum Schluss erklärt Florian, warum die Minenaktien stärker aussehen als die Metalle selbst, warum er in den nächsten Jahren einen Übernahmeboom bei den kleineren Explorern erwartet und warum er den Uransektor derzeit spannend findet. FlorianGrummes MidasTouchConsulting Gold Silber Kupfer Goldpreis Minenaktien RohstoffTV