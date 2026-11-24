Folgende Geschaefte wurden von Amts wegen aufgehoben:
ISIN Datum Wertpapiername Zeit Volumen Preis
IE0001UQQ933 24.11.2026 WITR COM.SEC.Z06/UN.HEAT 10:29:19 500 14,67 EUR
DE000A3GWEU3 24.11.2026 VANECK CRYPTOCOMP.ETN39 10:29:19 100 5,75 EUR
GB00B15KXY63 24.11.2026 VIRTUNE AB O.END ETP 10:29:20 20 49,34 EUR
GB00BJYDH394 24.11.2026 WITR COM.SEC.Z06/UN.SOYO 10:29:20 1 15,26 EUR
DE000ETFL474 24.11.2026 DEKA EURO PRIME ESG UETF 10:29:20 15 32,65 EUR
SE0023260716 24.11.2026 LG-GK MUL.EQ.E. DLA 10:29:20 650 0,59 EUR
GB00B15KY435 24.11.2026 LEVERAGE SHARES 20+Y ETP 10:29:20 150 7,83 EUR
XS3068771271 24.11.2026 WITR ISS X ETP O.E. 10:29:20 30 31,30 EUR
ISIN Datum Wertpapiername Zeit Volumen Preis
IE0001UQQ933 24.11.2026 WITR COM.SEC.Z06/UN.HEAT 10:29:19 500 14,67 EUR
DE000A3GWEU3 24.11.2026 VANECK CRYPTOCOMP.ETN39 10:29:19 100 5,75 EUR
GB00B15KXY63 24.11.2026 VIRTUNE AB O.END ETP 10:29:20 20 49,34 EUR
GB00BJYDH394 24.11.2026 WITR COM.SEC.Z06/UN.SOYO 10:29:20 1 15,26 EUR
DE000ETFL474 24.11.2026 DEKA EURO PRIME ESG UETF 10:29:20 15 32,65 EUR
SE0023260716 24.11.2026 LG-GK MUL.EQ.E. DLA 10:29:20 650 0,59 EUR
GB00B15KY435 24.11.2026 LEVERAGE SHARES 20+Y ETP 10:29:20 150 7,83 EUR
XS3068771271 24.11.2026 WITR ISS X ETP O.E. 10:29:20 30 31,30 EUR
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