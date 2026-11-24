Friedrichsdorf (ots) -Spendengeschenke sind für Viele eine OptionWas macht für die Deutschen ein gutes Weihnachtsgeschenk aus? Was landet besonders häufig unter dem Weihnachtsbaum - und wie viel davon wird später tatsächlich genutzt? Diesen Fragen ist die Kinderhilfsorganisation World Vision Deutschland (https://www.worldvision.de/) in einer repräsentativen Online-Umfrage zum Schenkverhalten (https://www.worldvision.de/sites/default/files/2026-11/wv_pressestudie_2026_geschenke.pdf) nachgegangen.Die Ergebnisse zeigen: Persönlich und nützlich soll ein Weihnachtsgeschenk vor allem sein. Doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit gibt es Unterschiede. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, nur einen Teil ihrer erhaltenen Weihnachtsgeschenke tatsächlich genutzt zu haben. Gleichzeitig sind fast drei Viertel derjenigen, die Weihnachtsgeschenke machen, bei zumindest einigen ihrer Geschenke unsicher, ob diese wirklich gebraucht oder genutzt werden.Zwischen Wunsch und WirklichkeitZu den häufig verschenkten Weihnachtsgeschenken gehören weiterhin klassische Konsumgüter wie Parfüm, Dekoartikel oder Kleidung sowie Gutscheine. Wie die Befragung zeigt, machen vor allem die persönliche Bedeutung (71,7 Prozent) und ein konkreter Nutzen (46,3 Prozent) für die Deutschen ein gutes Geschenk aus. Die Ergebnisse deuten damit auf eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen an ein gutes Geschenk und der tatsächlichen Geschenkepraxis hin.Jeder Achte offen für SpendengeschenkeNeben klassischen Weihnachtsgeschenken zeigt die Befragung auch Offenheit für alternative Geschenkformen: Etwa jeder Achte kann sich vorstellen, im Namen der beschenkten Person eine Spende zu verschenken."Schenken soll Freude machen. Doch unsere Umfrage zeigt, dass es vielen Menschen schwerfällt, wirklich passende Geschenke zu finden. Dass sich etwa jeder Achte auch ein Spendengeschenk vorstellen kann, zeigt, dass es neben klassischen Konsumgeschenken durchaus Interesse an anderen Formen des Schenkens gibt", sagt Christoph Hilligen, Vorstand bei World Vision Deutschland (https://www.worldvision.de/).Eine solche Möglichkeit bietet World Vision mit der Spendenaktion "Das Gute Geschenk". Es ist ein Geschenk mit Symbolcharakter. Es macht den Beschenkten eine Freude und das Leben bedürftiger Familien besser. Den Geldbetrag setzt World Vision dort ein, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird. Die beschenkte Person erhält eine Urkunde über die Unterstützung als symbolisches Geschenk.Zur StudieFür die Studie (https://www.worldvision.de/sites/default/files/2026-11/wv_pressestudie_2026_geschenke.pdf) wurden im November 2026 insgesamt 1.000 Personen zwischen 16 und 75 Jahren in Deutschland online befragt. Die Durchführung erfolgte durch die Bonsai GmbH über das Panel Lifepoints. Die Ergebnisse sind bevölkerungsrepräsentativ für die deutsche Online-Bevölkerung.Ihr Kontakt zur Pressestelle:Tel.: 06172-763-151, -153, -156Mail-Adresse: presse@worldvision.dehttps://www.worldvision.de/presseOriginal-Content von: World Vision Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6795/6397014