MOSKAU (dpa-AFX) - Russland sieht noch keinen Mehrwert in einer Teilnahme europäischer Vertreter an einer nächsten Gesprächsrunde über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, es werde ein nächstes Treffen zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi geben. Ein Termin stehe aber bislang nicht fest, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur Tass.

Zu einer Beteiligung der Europäer gebe es unterschiedliche Ansichten. "Die Europäer bestehen darauf, dass es dann ein Viererformat sein soll. Wir verstehen bislang nicht, welchen Mehrwert die Teilnahme der Europäer bringen könnte, welchen zusätzlichen Beitrag zu einer Friedensregelung das leisten soll", sagte Peskow.

Die russische Führung hat vergangene Woche erklärt, dass die Vertreter Europas zunächst in Moskau ihre Vorstellungen vortragen sollten. Bislang sind die europäischen Staaten nur mittelbar durch ihren Draht zur Ukraine und zu den USA an Gesprächen über ein Ende des russischen Angriffskriegs beteiligt. Sie haben festgelegt, dass Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und das Nicht-EU-Mitglied Großbritannien sowie EU-Vertreter aus Brüssel für Europa sprechen sollen./fko/DP/zb