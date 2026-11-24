EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Medios AG / Medios AG: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Medios AG: Aktienrückkauf - 1. Zwischenmeldung



24.11.2026 / 13:14 CET/CEST

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Medios AG: Aktienrückkauf - 1. Zwischenmeldung



Die Medios AG hat im Zeitraum vom 19. November 2026 bis einschließlich 20. November 2026 insgesamt 28.400 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 18. November 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 19. November 2026 mitgeteilt wurde.



Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Gesamtvolumen täglich

zurückerworbener Aktien (Stück) Täglicher volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR (ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen) 19. November 2026 13.100 10,9487 20. November 2026 15.300 10,4809

Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 19. November 2026 durch die Medios AG zurückerworbenen Aktien auf 28.400 Stück.



Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investors.medios.group/aktie/aktienrueckkauf abrufbar.



Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der Medios AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).





Berlin, den 24. November 2026



Medios AG

Der Vorstand





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