Düsseldorf (ots) -Verkaufen ohne Vorbereitung kann teuer werdenTatsächlich braucht es kein Studium für die Selbstvermarktung einer Immobilie. Denn jeder kann schließlich sein Eigentum selbst verkaufen. Den Makler kann ich mir sparen, so die weit verbreitete Ansicht unter Immobilienbesitzern.Wer sich jedoch die Immobilienvermarktung im Detail betrachtet, wird merken, welche Leistungen wirklich in einer Maklerprovision stecken. Denn ein erfolgreicher Verkauf verlangt mehr als ein Inserat und einige Besichtigungstermine. "Eigentümer müssen einen realistischen Preis festlegen, Interessenten genau überprüfen, Unterlagen beschaffen, Verhandlungen führen und sowohl rechtliche wie auch finanzielle Risiken im Blick behalten", erläutert Immobilienmakler Rainer Dix aus Düsseldorf.Für Privatverkäufer bedeutet dies ständige Erreichbarkeit, das Checken von E-Mails, Auswertung der Bewerber und die Wahrnehmung von Besichtigungsterminen. Hinzu kommt ein hoher Zeitaufwand für die Beschaffung der für den Vertragsabschluss notwendigen Unterlagen. Zudem ist gerade in Zeiten hochpreisiger Eigentumswerte und steigender Zinsen der Einsatz eines Maklers entscheidend für die Wertermittlung der Immobilie.Zwischen Wunschpreis und Marktwert zur optimalen PreisfindungEine der ersten Herausforderungen ist die Ermittlung des Verkaufspreises. Empfehlungen von Nachbarn oder Bekannten sind zwar gut gemeint, aber nicht zwingend die beste Lösung. Sie rufen meist überhöhte Erwartungen hervor. Eine unerwünschte Folge kann dann sein, dass die Immobilie zu teuer angeboten wird. Dies führt nicht nur zu Problemen bei der Findung von Interessenten, sondern auch bei der Verkaufsabwicklung.Zum einen beobachten Bewerber Objekte über längere Zeiträume und vermuten bei späteren Preisnachlässen Fehler bzw. Mängel. Aber noch wichtiger, die finanzierenden Banken spielen beim Kaufpreis eine entscheidende Rolle.Banken gehen konservativ vor und setzen Immobilienwerte eher niedriger an. Sie richten sich in der Regel nach dem Beleihungswert des Objekts. Die Bank ist jedoch ein wichtiger Partner beim Immobilienverkauf. Daher bedarf es einer fundierten und belegbaren Wertermittlung.Eine belastbare Ermittlung des Immobilienwertes (https://www.dix-immobilien.de/Wertermittlung.htm) berücksichtigt Lage, Zustand, Ausstattung und aktuelle Marktdaten. Dafür kommen unter anderem Sachwert-, Ertragswert- und Vergleichswertverfahren zum Einsatz. Der Makler kann hierfür auf spezielle Datenbanken zugreifen, die für Eigentümer nicht so einfach zur Verfügung stehen.Sicherheit durch umfassende InteressentenprüfungBesonders anspruchsvoll ist es, Interessenten einzuordnen und ihre tatsächliche Kaufbereitschaft und Bonität einzuschätzen. "Hier sind vor allem Erfahrung und Fingerspitzengefühl gefragt. Ein Makler stellt konkrete Fragen in Bezug auf Suchkriterien und vergleicht Auskunfts- bzw. Wirtschaftsdateien in Sachen Bonität", verrät Rainer Dix aus seiner Praxisroutine.Eine eingehende Überprüfung und Filterung der Bewerber gibt Sicherheit bei Besichtigungen. Eigentümer sollten wissen, wer ihr Haus betritt. Wichtig ist dies vor allem, wenn das Objekt noch bewohnt ist. Ungeprüfte Besucher können ein Risiko darstellen und Abwesenheiten zu ihrem Vorteil ausnutzen.In Bezug auf die Bonität lässt sich der Makler neben den Ergebnissen aus den Auskunftsdateien auch Beweise über bereits geführte Bankgespräche des potenziellen Käufers vorlegen. Hierbei achtet er auf die zeitlichen Aspekte. Denn angesichts veränderlicher Zinsen und Marktsituationen können ältere Finanzierungszusagen ihre Aussagekraft schnell verlieren. Und wenn die Bank ihre Finanzierungszusage verweigert, sollte beim Käufer ausreichend Eigenkapital vorhanden sein.In der Regel sind Menschen mit Barmitteln jedoch sehr harte Verhandlungspartner. Sie verbinden sofort fließendes Geld meist mit Rabatten auf den Kaufpreis. Ebenso müssen bei sofort zur Verfügung stehenden Geldmitteln die Alarmglocken läuten. Denn hier muss auch das Geldwäschegesetz beachtet werden. Dieses besagt, dass beim Immobilienkauf keine Barmittel fließen dürfen. Die Abwicklung muss zwingend in Form von Kontoüberweisungen nachgewiesen werden. Ansonsten verweigert spätestens der Notar die notwendige Eigentumsübertragung.Kein Kaufvertrag ohne UnterlagenFür einen reibungslosen Verkauf müssen alle erforderlichen Objektunterlagen rechtzeitig zusammengestellt werden. Die finanzierenden Banken lassen sich unter anderem einen aktuellen Grundbuchauszug, eine Flurkarte sowie eventuelle Anliegerbescheinigungen, Baulast- und Altlastenauskünfte vorlegen. Diese müssen meist erst bei Grundbuch- und Katasterämtern sowie anderen Abteilungen der kommunalen Verwaltung eingeholt werden. Hinzu kommen die zwingende Wohnflächenberechnung und der Energieausweis.Bei älteren Immobilien fehlt mitunter die ordentliche Berechnung der Wohnfläche. Eine selbst erstellte Skizze mit Hilfe des Internets und KI kann eine fachgerechte Berechnung nicht ersetzen. Die Bank als Vertragspartner verlangt einen qualifizierten Nachweis, der durch einen Architekten oder Sachverständigen erstellt sein muss. Auch für den Energieausweis gelten gesetzliche Vorgaben: Dieser muss bereits zu Beginn der Vermarktung vorliegen und ist Bedingung für die Vermarktung. Also ein absolutes Muss im Immobiliengeschäft das auch für Privatverkäufe Gültigkeit hat."Keine Unterlagen, kein Geschäft. Der Verkäufer läuft Gefahr, dass der Interessent und damit ein guter Vertragsabschluss verloren geht. Spätestens beim Notar ist ohne die nötigen Unterlagen Schluss. Daher sollten sich Privatverkäufer gut vorbereitet sein. Transparenz ist die Grundlage für das Immobiliengeschäft. Ist sie nicht gegeben, verschleppt sich der Verkauf", warnt Rainer Dix vor den Folgen fehlender Unterlagen.Die Einholung der Unterlagen bei unterschiedlichen Ämtern gestaltet sich für Privatleute eher schwierig. Telefonische Auskünfte gestalten sich bei Gemeinden und Städten oft schwierig und entsprechende Anträge benötigen ihre Zeit. Ein Makler kann jedoch problemlos Bauakteneinsicht nehmen und erhält umgehend aktuelle Grundbuchauszüge. Denn diese sollten zur Vorlage bei der Bank höchstens sechs Wochen alt sein.Auch belastbare Grundrisse und Flächenberechnungen liegen, aufgrund der Partnerschaften mit Architekten und Ingenieuren schnell vor. Selbst einen professionellen Energieausweis lässt Rainer Dix innerhalb von zwei bis drei Tagen erstellen. Somit liegt das Komplettpaket aller Unterlagen bereits vor, wenn das Objekts am Markt startet.Verhandlungen und rechtliche RisikenNeben dem Kaufpreis und nötigen Unterlagen sind der Zustand der Immobilie, Finanzierungsmodalitäten, Zahlungsablauf und Übergabevereinbarungen zu klären.Je schlechter eine Immobilie energetisch aufgestellt ist, desto ungünstiger ist das Zinsniveau für den Käufer. Banken schauen ganz genau nach Sanierungsbedarf und Energieeffizienz und legen den Zinssatz entsprechend fest. Ein Makler pflegt gute Verbindungen zu Banken und Vermittlungsagenturen und kann so Einfluss auf die Konditionen nehmen und einen schnellen sowie reibungslosen Geldfluss für den Verkäufer garantieren. Diese Aufgaben kann der Eigentümer nicht selbst leisten.Beim Zahlungsablauf und der Übergabe ist insbesondere bei Anzahlungen außerhalb des vertraglich geregelten Ablaufs sowie bei vorzeitiger Schlüsselübergabe Vorsicht geboten. Solche Schritte können zu erheblichen Problemen führen, etwa wenn der Käufer seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Dann tappt der Verkäufer unter Umständen in die Risikofalle. Maßgeblich ist, dass Zahlung und Besitzübergang vertraglich und zeitlich sauber geregelt sind. Der Makler kümmert sich darum, dass Vereinbarungen von beiden Seiten eingehalten und erfüllt werden.Risiken vermeiden und Maklervorteile nutzenEin Immobilienverkauf ohne Makler ist natürlich möglich. Eigentümer sollten jedoch den Zeitaufwand und die Anforderungen nicht unterschätzen: Preisfindung, Unterlagen, Interessentenprüfung, Finanzierung und Vertragsabwicklung greifen ineinander. Fehlt an einer Stelle die nötige Sorgfalt, können Verzögerungen, Preisabschläge oder ein geplatzter Verkauf die Folge sein. Ein Makler strukturiert die Abläufe, qualifiziert Interessenten und begleitet Eigentümer sowie Käufer über den Vertragsabschluss hinaus.Ein professionelles Exposé und geeignete Vermarktungskanäle sowie der Aushang des Objekts im Schaufenster sorgen für eine strukturierte Präsentation. Zudem führt ein Makler eine gut gefüllte Datenbank mit potenziellen Interessenten, die auf ihre persönlichen und finanziellen Möglichkeiten vorgeprüft sind. Er beschafft Unterlagen, holt die Nachweise ein und stellt sicher, dass Vereinbarungen von allen Vertragspartnern eingehalten werden. "Auch nach Vertragsabschluss kümmern wir uns um eventuelle Handwerkergespräche und unterstützen die Objektübergabe mit Protokollen, Quittungen und Zählerständen. Denn erst, wenn alle zufrieden sind, sind wir es auch", ergänzt Rainer Dix sein umfassendes Serviceangebot.Der Einsatz eines Maklers ist auch bei einer geerbten Immobilie von Vorteil. Erben kennen oft das Objekt und seine Umgebung meist nur oberflächlich, da sie geographisch nicht in der Nähe wohnen. Besichtigungen, Behördenkontakte und die Abstimmung mit mehreren Miterben können dann besonders schwierig sein. Ein Makler übernimmt diese Aufgaben vor Ort selbstständig und informiert die Eigentümer in vereinbarten Abständen über den Vermarktungsstand. Auch für Verkäufer, die öffentlich nicht in Erscheinung treten möchten, ist die Bevollmächtigung eines Maklers in jedem Fall ratsam.Bei der Auswahl eines Immobilienmaklers sollte der Verkäufer darauf achten, dass dieser Mitglied eines Berufsverbandes ist, beispielsweise des Immobilienverbandes Deutschland (IVD), des mitgliederstärksten Unternehmens- und Berufsverbandes der Immobilienwirtschaft.Denn wer hier Mitglied ist, hat eine Sach- und Fachkundeprüfung abgelegt sowie Berufserfahrung und seine wirtschaftliche Zuverlässigkeit nachgewiesen. Er haftet in vollem Umfang für Beratung und Durchführung des Verkaufsprozesses. Verkäufer und Käufer sollen sich schließlich gleichermaßen gut aufgehoben und sicher fühlen.Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.dix-immobilien.de.Pressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deStandort Jülich:Kölnstraße 21-23, D-52428 JülichTel.: 02461 9379748info@dix-immobilien.deStandort Titz:Ulmenweg 22, D-52445 TitzTel.: 02463 999147info@dix-immobilien.deRainer Dix ImmobilienAkademiestraße 7, D-40213 DüsseldorfTel.: 0211 551044info@dix-immobilien.deOriginal-Content von: DIX Immobilien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179903/6397035